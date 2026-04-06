ERRENTA AITORPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Astearte honetan hasiko da errentaren kanpaina Araban eta autolikidazio proposamenak onartu ahal izango dira

Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, aurten 202.576 pertsona inguruk egingo dute errenta aitorpena Araban, eta horietatik % 70 inguru herritarrei dirua itzultzeko izango dira. Kanpaina ekainaren 25ean amaituko da eta gehien erabiliko den modalitatea 'Rentafscil' izango da. 

Declaración de la renta Álava

Hainbat pertsona errenta aitorpena egiten Arabako Ogasun bulego batean. Argazkia: Arabako Foru Aldundia | Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025eko errenta aitorpena egiteko kanpaina astearte honetan hasiko da Araban, eta zergadunek autolikidazio proposamena onartu edo moldatu ahal izango dute lehen egunetik . 

Errenta aitorpen gehienak herritarrei dirua itzultzeko izango dira., zehazki Bizkaian, 202.576 errenta aitorpenetik % 70. Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, kanpainaren saldoa 85 milioi eurokoa izango da zergadunen mesedetan.

Errenta aitorpena 2025 Arabako Foru Aldundia Ekonomia Araba

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
