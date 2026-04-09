Las y los contribuyentes de Navarra pueden consultar ya su propuesta de autoliquidación
Hoy arranca la campaña de Renta telemática en Navarra y el día 20 comenzará la presencial, que se prolongará hasta el 25 de junio. Como experiencia piloto, esta año habrá una Oficina Móvil de Renta, que estará en tres puntos (Sangüesa, San Adrián y Altsasu) para facilitar el trámite a los y las navarra de zonas sin oficina de Hacienda.
Hoy arranca la campaña de la Renta en Navarra en su modalidad telemática. La Hacienda Foral ha preparado 221 446 propuestas de autoliquidación que pueden consultarse desde hoy mismo; de esas 134 661 propuestas casi un 61 % tienen el resultado "a devolver" al contribuyente, lo que supone 115,5 millones de euros.
El dinero de estas contribuciones "a devolver" se ingresará en las cuentas de los contribuyentes el próximo 15 de abril.
Además, desde hoy, se puede pedir cita (por Internet) para las declaraciones telefónicas, que comenzarán el día 13, y el día 20 comenzará la campaña presencial (la cita se podrá pedir a partir del día 16).
Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, José Luisa Arasti, entre las novedades de esta campaña, está la ampliación de los incentivos al alquiler de vivienda permanente y el aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación, que tendrán un impacto de 16,7 millones de euros para las arcas forales.
La campaña de este año lleva por lema Si yo pude, tú también y pretende, ha dicho el consejero, "romper la barrera del miedo que a veces entendemos que genera la campaña de la renta".
Además de las modalidades de presentación de la declaración presencial, telefónica y online, este año, como experiencia piloto, se va a utilizar una oficina móvil de atención ciudadana, llamada Rentabús, que recorrerá zonas de Navarra sin una oficina de Hacienda cerca, en concreto Sangüesa, San Adrián y Alsasua.
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