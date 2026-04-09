Nafarroako Foru Ogasunaren autolikidazio-proposamenak, kontsultagai
Gaur abiatuko da kanpaina telematikoa, eta hilaren 20an, aurrez aurrekoa, ekainaren 25era arte. Esperientzia pilotu gisa, aurten Errenta Bulego Mugikor bat egongo da, hiru puntutan egongo dena (Zangoza, San Adrian eta Altsasu), Ogasunaren bulegorik gabeko eremuetako bizilagunei tramitea egin dezaten laguntzeko.
Gaur hasi da Nafarroan Errentaren kanpaina, modalitate telematikoan. Foru Ogasunak 221.446 autolikidazio proposamen prestatu ditu, eta gaurtik bertatik kontsulta daitezke. 134.661 proposamenek (% 61, gutxi gorabehera) zergadunei "itzuli beharreko" emaitza dute, 115,5 milioi euro, orotara.
Itzultzeko ekarpen horien dirua datorren apirilaren 15ean sartuko da zergadunen kontuetan.
Gainera, gaurtik aurrera, hitzordua eska daiteke, Internet bidez, tramitea telefonoz egiteko (hilaren 13an hasiko dira), eta 20an hasiko da aurrez aurreko kanpaina (hitzordua 16tik aurrera eskatu ahal izango da).
Ekonomia eta Ogasuneko kontseilari Jose Luisa Arastik azaldu duenez, kanpaina honetako berrikuntzen artean, etxebizitza alokatzeko pizgarriak handitzea eta alarguntasun- eta erretiro-pentsioengatiko kenkariak handitzea daude, eta 16,7 milioi euroko eragina izango dute Nafarroako diru-kutxetan.
Nik ahal izan badut, zuk ere egin dezakezu leloa aukeratu dute kanpainarako eta, sailburuak azaldu duenez, "errentaren kanpainak batzuetan sortzen duen beldur-hesia haustea" bilatzen du.
Aitorpena egiteko aurrez aurreko, telefono bidezko eta online modalitateez gain, aurten, esperientzia pilotu gisa, bulego mugikor bat egongo da da, Rentabus izenekoa, Ogasunaren bulegorik ez duten Nafarroako eremuetako zergadunei tramitea egiten laguntzeko. Zehazki, Zangoza, San Adrian eta Altsasura jango da bulego mugikorra.
