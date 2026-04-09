La plantilla de Estaños Matiena de Zumaia irá a la huelga del 13 al 17 de abril para exigir mejoras en seguridad laboral
La plantilla de la empresa Estaños Matiena, ubicada en Zumaia, irá a la huelga entre el 13 y el 17 de abril para reclamar que se garantice su salud y seguridad en el trabajo, tras varios accidentes laborales registrados en la compañía durante los últimos meses, entre ellos uno mortal el pasado 31 de enero.
Según ha informado el sindicato LAB, la dirección de la empresa "no ha adoptado medidas inmediatas" para reforzar la prevención de riesgos laborales y, además, ha actuado con “mala fe” hacia la representación de la plantilla.
El sindicato ha señalado que entre agosto de 2025 y marzo de 2026 se han producido distintos accidentes laborales en la empresa y ha subrayado que el siniestro del 31 de enero costó la vida a un joven trabajador.
LAB denuncia también que la empresa ha ignorado las peticiones de los empleados para mejorar la organización preventiva y reforzar la seguridad laboral. Asimismo, acusa a la dirección de responder con amenazas, falta de transparencia y rechazo a asumir responsabilidades, además de limitar los derechos de la representación sindical.
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