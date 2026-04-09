SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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La plantilla de Estaños Matiena de Zumaia irá a la huelga del 13 al 17 de abril para exigir mejoras en seguridad laboral

Los trabajadores reclaman que se "garantice su salud y seguridad" tras varios accidentes en la empresa, entre ellos el siniestro mortal del pasado 31 de enero en el que falleció un joven empleado.
Euskaraz irakurri: Zumaiako Estaños Matienako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra
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Agencias | EITB

Última actualización

La plantilla de la empresa Estaños Matiena, ubicada en Zumaia, irá a la huelga entre el 13 y el 17 de abril para reclamar que se garantice su salud y seguridad en el trabajo, tras varios accidentes laborales registrados en la compañía durante los últimos meses, entre ellos uno mortal el pasado 31 de enero.

Según ha informado el sindicato LAB, la dirección de la empresa "no ha adoptado medidas inmediatas" para reforzar la prevención de riesgos laborales y, además, ha actuado con “mala fe” hacia la representación de la plantilla.

El sindicato ha señalado que entre agosto de 2025 y marzo de 2026 se han producido distintos accidentes laborales en la empresa y ha subrayado que el siniestro del 31 de enero costó la vida a un joven trabajador.

LAB denuncia también que la empresa ha ignorado las peticiones de los empleados para mejorar la organización preventiva y reforzar la seguridad laboral. Asimismo, acusa a la dirección de responder con amenazas, falta de transparencia y rechazo a asumir responsabilidades, además de limitar los derechos de la representación sindical.

Accidentes Laborales Sindicato LAB Economía

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