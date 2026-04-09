Zumaiako Estaños Matienako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra, lan segurtasunean hobekuntzak aldarrikatzeko

Langileek "euren osasuna eta segurtasuna bermatzea" eskatu dute, hainbat istripu izan baitira lantegian, besteak beste, urtarrilaren 31n langile gazte bat hil zen, lan-istripuz.

Agentziak | EITB

Zumaian dagoen Estaños Matiena enpresako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra bitartean, laneko osasuna eta segurtasuna berma daitezela eskatzeko, azken hilabeteetan hainbat lan-istripu izan ondoren.

LAB sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren zuzendaritzak "ez du berehalako neurririk hartu" lan arriskuen prebentzioa indartzeko, eta, gainera, “fede txarrez” jokatu du langileen ordezkarien aurrean.

Sindikatuak adierazi du 2025eko abuztutik 2026ko martxora bitartean hainbat lan istripu gertatu direla enpresan, eta azpimarratu du urtarrilaren 31ko ezbeharrean langile gazte bat hil zela.

LABek salatu du, halaber, enpresak ez diela jaramonik egin langileek antolaketa prebentiboa hobetzeko eta lan-segurtasuna indartzeko egindako eskaerei. Era berean, zuzendaritzari mehatxuekin, gardentasun faltarekin eta ardurak hartzeari ezetz erantzutea leporatu dio, ordezkaritza sindikalaren eskubideak mugatzeaz gain.

