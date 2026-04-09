Zumaiako Estaños Matienako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra, lan segurtasunean hobekuntzak aldarrikatzeko
Langileek "euren osasuna eta segurtasuna bermatzea" eskatu dute, hainbat istripu izan baitira lantegian, besteak beste, urtarrilaren 31n langile gazte bat hil zen, lan-istripuz.
Zumaian dagoen Estaños Matiena enpresako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra bitartean, laneko osasuna eta segurtasuna berma daitezela eskatzeko, azken hilabeteetan hainbat lan-istripu izan ondoren.
LAB sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren zuzendaritzak "ez du berehalako neurririk hartu" lan arriskuen prebentzioa indartzeko, eta, gainera, “fede txarrez” jokatu du langileen ordezkarien aurrean.
Sindikatuak adierazi du 2025eko abuztutik 2026ko martxora bitartean hainbat lan istripu gertatu direla enpresan, eta azpimarratu du urtarrilaren 31ko ezbeharrean langile gazte bat hil zela.
LABek salatu du, halaber, enpresak ez diela jaramonik egin langileek antolaketa prebentiboa hobetzeko eta lan-segurtasuna indartzeko egindako eskaerei. Era berean, zuzendaritzari mehatxuekin, gardentasun faltarekin eta ardurak hartzeari ezetz erantzutea leporatu dio, ordezkaritza sindikalaren eskubideak mugatzeaz gain.
ESK sindikatuak bi greba egun deitu ditu Gasteizko Mercedes Benz lantegian
Protesta apirilaren 25ean eta 27an izango da, eta salatu nahi dute zuzendaritza “eten barik” urratzen ari dela hartutako akordioak.
Ekialde Hurbileko su-eten hauskorrak urduri ditu parketak
Petrolioaren prezioa % 2 inguru igo da lehen orduko enkanteetan. Asiako burtsek galerekin zabaldu dute, eta Europako eta Estatu Batuetako burtsetan ere beherakadak aurreikusi dira.
Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba-egun deitu dituzte, soldatak parekatzea aldarrikatzeko
Apirilaren 14tik 18ra egingo dute greba. ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, urtean 18.000 euro inguru kobratzen dituzte, eta Bizkaiko Foru Aldundiko beste eraikin batzuetako garbiketako beste langile batzuek, berriz, 27.000 euro.
Nafarroako Foru Ogasunaren autolikidazio-proposamenak, kontsultagai
Gaur abiatuko da kanpaina telematikoa, eta hilaren 20an, aurrez aurrekoa, ekainaren 25era arte. Esperientzia pilotu gisa, aurten Errenta Bulego Mugikor bat egongo da, hiru puntutan egongo dena (Zangoza, San Adrian eta Altsasu), Ogasunaren bulegorik gabeko eremuetako bizilagunei tramitea egin dezaten laguntzeko.
Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da
Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma ez delako "neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eutsiko diote medikuek.
Jaurlaritzak bere burua bitartekari gisa eskaini du Tubos Reunidoseko gatazka onbideratzeko
Bien bitartean, langileek salatu dute "enpresari erantzukizunak eskatu beharrean, presioa langileen, komitearen eta sindikatu jakin batzuen gain jartzen" ari direla.
Alquiler Segurok auzitegietara eramango du Kontsumo Ministerioak abusuzko praktikengatik ezarritako 3,6 milioiko isuna
Pablo Bustinduyren Ministerioaren ustez, higiezinen agentziak sei arau-hauste oso larri eta larri bat egin ditu, "merkatuko nagusitasuna baliatuz", kontsumitzaileen eskubideak urratuta.
Euskaltelek Jasone Altuna izendatuko du zuzendari nagusi
Zuzendari berriak Jon Ander de las Fuentes ordezkatuko du, eta MasOrange taldearen arduradun nagusia izango da Euskadin eta Nafarroan. Konpainiaren administrazio kontseiluko kide ere izango da.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Jaurlaritza parean, Lan sailburuordearekin bildu aurretik
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Elena Lopez Barredo Lan sailburuordeari, auzia konpondu dezaten. Gorka Abascal ESKren ordezkariak adierazi duenez, bilerara "baikor, baina zuhur" joango dira.