Gipuzkoa es elegido como territorio invitado en el Cider World 2026 de Frankfurt

El programa de Cider World 2026

El jueves 16 de abril se celebrarán una reunión técnica de trabajo y una presentación de la mano del departamento de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, dirigidas a profesionales del sector turístico, como agencias de viajes y turoperadores.

A continuación tendrá lugar una presentación institucional dirigida a profesionales del turismo, periodistas especializados en gastronomía y turismo, así como a expertos del sector sidrero. En ella intervendrá la directora de Turismo, Libe Otegui, y se proyectará un vídeo para dar a conocer nuestro territorio.

Después, se ofrecerá una cena tipo 'txotx' para 100 personas en el restaurante Bornheimer Ratskeller de Frankfurt donde se instalarán varias kupelas.

Al día siguiente, el 17 de abril, diversos ponentes ofrecerán charlas sobre distintos temas relacionados con la sidra, y Sagardoaren Lurraldea hablará sobre las sidrerías de Gipuzkoa. Ese mismo día tendrá lugar la entrega de premios del concurso CiderWorld'26 Award que se celebra dentro del evento. El Departamento de Turismo de la Diputación otorgará un premio y la directora del Departamento realizará una presentación sobre Gipuzkoa.

Por último, bajo el título 'Sagardoa Meets Apfelwein', las sidrerías Zapiain, Petritegi y Gurutzeta de Astigarraga realizarán una cata guiada de sus sidras dirigida a los jueces del concurso de sidra, a productores internacionales y a aficionados a esta bebida. La cata tendrá lugar en la sidrería Apfelweinkontor, que se encuentra ubicada en el edificio más antiguo de Frankfurt.

Para finalizar, el sábado 18 de abril, Gipuzkoa contará con el puesto principal en la feria internacional de sidra CiderWorld'26 Expo y, por la tarde, se celebrará en la propia feria una clase magistral de Euskal Sagardoa.