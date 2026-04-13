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Gipuzkoa es elegido como territorio invitado en el Cider World 2026 de Frankfurt

Aunque algunas sidrerías de Gipuzkoa ya han participado en años anteriores como expositores, es la primera vez que se acude como territorio invitado. La cita se desarrollará del 16 al 18 de abril en la ciudad alemana.
Sagardoa. Txotx. Sagardotegi. EFE
Euskaraz irakurri: Gipuzkoa lurralde gonbidatua izango da Frankfurteko Cider World 2026 azokan
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Agencias | EITB

Última actualización

Gipuzkoa será el territorio invitado en el encuentro internacional de sidra CiderWorld 2026, que se celebrará del 16 al 18 de abril en la ciudad alemana de Frankfurt. La cita contará con la presencia de representantes de la Diputación foral de Gipuzkoa, de Sagardoaren Lurraldea y de las sidrerías Gurutzeta, Zapiain y Petritegi.

En rueda de prensa en Astigarraga, el alcalde de la localidad, Xabier Urdangarin, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, acompañados de Ion Zapiain, de la sidrería Zapiain, han puesto de relieve que CiderWorld es "un punto de encuentro internacional para las sidras de todo el mundo, y constituye un escenario perfecto para presentar Gipuzkoa como uno de los destinos de sidra más importantes de Europa y para dar a conocer internacionalmente su riqueza turística, gastronómica y cultural".

Durante los tres días que durará el evento, además de participar en las actividades organizadas dentro del programa de CiderWorld, se llevarán a cabo diversas iniciativas para promover Gipuzkoa como destino turístico, siempre de la mano de la cultura de la sidra.

La diputada foral ha recordado que "Alemania es el cuarto mercado internacional de Gipuzkoa", con 62 000 turistas en 2025 que hicieron 2,1 noches de media. Además, ha destacado que es un perfil de visitante que se ajusta "a la perfección" al modelo turístico de Gipuzkoa, "al responder a un perfil sostenible, de calidad y respetuoso con el entorno".

El alcalde de Astigarraga ha subrayado que CiderWorld es "una de las ferias europeas más importantes y que es motivo de satisfacción que las sidrerías de la localidad acudan como representantes de los productores de sidra de Gipuzkoa".

No obstante, ha destacado que "esto no es algo nuevo", ya que algunos productores de sidra "llevan tiempo esforzándose por asistir a ferias internacionales", lo cual es "importante" para "mostrar qué y cómo es nuestra cultura de la sidra y para aprender qué hacen los productores de sidra de todo el mundo".

Precisamente, Zapiain ha explicado que llevan muchos años asistiendo a CiderWorld como expositores, lo que les brinda la oportunidad de "establecer relaciones con otros productores de sidra, ver qué hacen los demás y mostrar lo que se hace aquí". "Este año tenemos una mayor responsabilidad, pero llevábamos tiempo queriendo acudir como invitados, así que estamos contentos", ha reconocido.

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El programa de Cider World 2026

El jueves 16 de abril se celebrarán una reunión técnica de trabajo y una presentación de la mano del departamento de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, dirigidas a profesionales del sector turístico, como agencias de viajes y turoperadores.

A continuación tendrá lugar una presentación institucional dirigida a profesionales del turismo, periodistas especializados en gastronomía y turismo, así como a expertos del sector sidrero. En ella intervendrá la directora de Turismo, Libe Otegui, y se proyectará un vídeo para dar a conocer nuestro territorio.

Después, se ofrecerá una cena tipo 'txotx' para 100 personas en el restaurante Bornheimer Ratskeller de Frankfurt donde se instalarán varias kupelas.

Al día siguiente, el 17 de abril, diversos ponentes ofrecerán charlas sobre distintos temas relacionados con la sidra, y Sagardoaren Lurraldea hablará sobre las sidrerías de Gipuzkoa. Ese mismo día tendrá lugar la entrega de premios del concurso CiderWorld'26 Award que se celebra dentro del evento. El Departamento de Turismo de la Diputación otorgará un premio y la directora del Departamento realizará una presentación sobre Gipuzkoa.

Por último, bajo el título 'Sagardoa Meets Apfelwein', las sidrerías Zapiain, Petritegi y Gurutzeta de Astigarraga realizarán una cata guiada de sus sidras dirigida a los jueces del concurso de sidra, a productores internacionales y a aficionados a esta bebida. La cata tendrá lugar en la sidrería Apfelweinkontor, que se encuentra ubicada en el edificio más antiguo de Frankfurt.

Para finalizar, el sábado 18 de abril, Gipuzkoa contará con el puesto principal en la feria internacional de sidra CiderWorld'26 Expo y, por la tarde, se celebrará en la propia feria una clase magistral de Euskal Sagardoa.

Sidra Gastronomía Astigarraga Gipuzkoa Sociedad

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