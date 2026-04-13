Gipuzkoa lurralde gonbidatua izango da Frankfurteko Cider World 2026 azokan
Aurreko edizioetan erakusmahaia eraman izan dute euskal sagardogile batzuk baina lehen aldia izango da lurralde gonbidatu gisa joango direna. Apirilaren 16tik 18ra izango da hitzordua.
Gipuzkoa izango da aurten, apirilaren 16tik 18ra Alemaniako Frankfurt hirian egingo den CiderWorld 2026 nazioarteko sagardo topaketako lurralde gonbidatua. Bertan izango dira Gipuzkoako Foru Aldundiko, Sagardoaren Lurraldeko eta Gurutzeta, Zapiain eta Petritegi sagardotegietako ordezkariak.
Astigarragan emandako prentsaurrekoan, Xabier Urdangarin alkateak, Azahara Dominguez Mugikortasun, Turismo eta Lurralde Antolaketako diputatuak eta Zapiain sagardotegiko Ion Zapiainek nabarmendu dute CiderWorld "mundu osoko sagardotegientzako nazioarteko topagunea" dela, eta agertoki ezin hobea dela nazioartean Gipuzkoako turismo, gastronomia eta kultura ezagutzera emateko.
Ekitaldiak iraungo duen hiru egunetan, CiderWorld programaren barruan antolatutako jardueretan parte hartzeaz gain, Gipuzkoa inguru turistiko gisa sustatzeko hainbat ekimen garatuko dira, betiere sagardoaren kulturaren eskutik betiere.
Foru diputatuak gogorarazi duenez, "Alemania da Gipuzkoak jasotzen duen nazioarteko turismoa kontuan hartuta, laugarren garrantzitsuena". 62.000 turista alemaniar etorri ziren 2025ean, eta 2,1 gau egin zituzten batez beste. Gainera, Gipuzkoako turismo ereduari "primeran" egokitzen zaion bisitaria dela nabarmendu du Dominguezek, "profil jasangarria, kalitatezkoa eta ingurunea errespetatzen duena" delako.
Astigarragako alkatea oso pozik agertu da "Europako azokarik garrantzitsuenetako batera herriko sagardotegiak Gipuzkoako sagardo ekoizleen ordezkari gisa joatea".
Hala ere, azpimarratu duenez, "hau ez da gauza berria", izan ere, sagardo ekoizle batzuek "denbora daramate nazioarteko azoketara joateko ahaleginetan", eta hori "garrantzitsua" da "sagardoaren gure kultura zer eta nolakoa den erakusteko eta mundu osoko sagardo ekoizleek zer egiten duten ikasteko".
Ildo horretan, Zapiainek azaldu duenez, urte asko daramatzate CiderWorldera erakusketari gisa joaten, eta horrek aukera eman die "beste sagardo-ekoizle batzuekin harremanak izateko, besteek zer egiten duten ikusteko eta hemen egiten dena erakusteko". "Aurten ardura handiagoa dugu, baina aspalditik joan nahi genuen gonbidatu gisa, eta, beraz, pozik gaude", aitortu du.
Programa
Ostegunean, apirilaren 16an, lan bilera tekniko bat eta aurkezpen bat egingo dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo departamentuaren eskutik, turismo sektoreko profesionalei zuzenduta, bidaia agentziei eta turoperadoreei, esate baterako.
Ondoren, aurkezpen instituzional bat egingo zaie turismoko profesionalei, gastronomian eta turismoan espezializatutako kazetariei eta sagardogintzaren sektoreko adituei. Bertan Libe Otegui Turismo zuzendariak parte hartuko du eta bideo bat proiektatuko da Gipuzkoa ezagutarazteko.
Ondoren, 100 lagunentzako 'txotx' moduko afaria eskainiko da Frankfurteko Bornheimer Ratskeller jatetxean.
Hurrengo egunean, apirilaren 17an, sagardoarekin zerikusia duten gaiei buruzko hitzaldiak emango dituzte, eta Sagardoaren Lurraldeak Gipuzkoako sagardotegiei buruz hitz egingo du. Egun horretan bertan, CiderWorld '26 Award lehiaketaren sari-banaketa egingo da. Aldundiko Turismo Sailak sari bat emango du eta zuzendariak Gipuzkoari buruzko aurkezpen bat egingo du.
Azkenik, 'Sagardoa Meets Apfelwein' izenburupean, Astigarragako Zapiain, Petritegi eta Gurutzeta sagardotegiek sagardo lehiaketako epaileei, nazioarteko ekoizleei eta edari honen zaleei zuzendutako dastaketa gidatua egingo dute. Dastaketa Apfelweinkontor sagardotegian egingo da, Frankfurteko eraikin zaharrenean.
Amaitzeko, apirilaren 18an , Gipuzkoak postu nagusia izango du CiderWorld '26 Expo nazioarteko sagardo azokan eta, arratsaldean, Euskal Sagardoaren klase magistrala emango dute azokan bertan.
Zure interesekoa izan daiteke
Trebiñun euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzeko berme eta neurriak eskatu dituzte herritarrek
Argantzonen egindako agerraldian, gogoratu dute Espainiako Gobernuak sinatua eta berretsia duela Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna, eta, beraz, horrekiko hartutako konpromisoak Gaztela eta Leongo administrazioek ere bete behar lituzketela. Espainiako Gobernuari eta eratze bidean dagoen Gaztela eta Leongo Gobernuari igorriko dizkiete gaur egindako eskariak.
Booking.com plataformak hainbat bezeroren datuak agerira atera ditu, zibereraso bat jasan ostean
Konpainiak mezu bat bidali die bere erabiltzaileei, ohartarazteko "baimenik ez zuten hirugarren pertsonek" erreserbei lotutako informazioa eskuratzeko aukera izan dutela; izen-abizenak, helbideak, telefono zenbakiak eta bezeroek ostatuei emandako beste zenbait datu. Hala ere, enpresak ziurtatu du zibererasoak ez duela bankuko datuetan eraginik izan.
Adinekoen Euskal Estrategiak lehen aldiz landuko du sexu aniztasuna
Adinekoen ongizate integrala sustatzeko, 16 proiektu biltzen ditu Jaurlaritzaren estrategia berriak. Horien artean, berritasunetako bat da Sexu Aniztasunaren eta Generoaren Estrategia, pertsona guztiek, adina edozein dela ere, beren sexualitateari dagokionez aske bizi daitezen.
Ertzaintza Donostiako Alde Zaharrean izandako sexu-eraso bat ikertzen ari da
Martxoaren 31n gertatutako beste eraso baten ondoren jakin da honen berri; kasu hartako ustezko egilea espetxean dago jada.
Ander Aldazabal, Lekeitioko alkatea: "Justiziak arrazoi eman digu, eta alde horretatik oso pozik gaude"
Halere, Lekeitioko alkateak onartu egin du pena handiz hartu duela Udalak inguruko herrietako bizilagunei EAEko Auzitegi Nagusiak ezarritako muga. "Horri irtenbidea emateko ditugun aukerak aztertzen gabiltza, baina orain legea bete behar dugu, eta, aurten, behinik behin, ezingo dute egoiliarren txartela eskuratu", erantsi du.
Hainbat lagun atera dituzte Iruñeko Aranzadiko komentu zaharretik, birgaitze lanak hasi behar dituzte eta
Udalak aldi baterako bizitoki aukerak eskaini dizkie agustindarren komentu zaharrean lo egiten zuten (75 ziren) lagun gehienei. Bertan, sendatze neurologikorako osasun-zentro bat egongo da.
Auzitegi Nagusiak onartu egin du Lekeitioko aparkaleku sistema, baina herrigunea egoiliarrentzat utzita
Udalak ezarritako aparkaleku sistema egokitzat jo du, beraz, EAEko Auzitegi Nagusiak, nahiz eta ebatzi duen puntu batean orain arteko araua "diskriminatzailea" zela, Munitibarko, Aulestiko, Gizaburuagako, Amorotoko, Mendexako, Ispasterko eta Eako bizilagunek bazutelako herrigunean aparkatzeko aukera; gainerako ez-egoilarrek ez bezala.
Butroeko gazteluaren zaharberritzea azken fasean sartu da, eta uda baino lehen amaituko dituzte lanak
2024an hasitako lanek egitura-arazo nagusiak konpondu dituzte, eta gaur egun barruko akaberekin dabiltza lanean.
Osakidetzak telerrehabilitazio zerbitzua jarriko du martxan, aurrez aurreko eta online saioak uztartzen dituen eredu hibridoa
Sorbaldako, lunbarreko eta lepoko patologia duten gaixoak izango dira telerrehabilitzazioa jasotzen lehendabizikoak. Araban hasiko da oraingoz, baina asmoa da lurralde guztietara zabaltzea.
Martxan da Astigarraga ospitaleekin eta unibertsitateekin lotzen dituen Lurraldebus BU14ren linea berria
Lineak astelehenetik ostiralera emango du zerbitzua, orduero. Lehen bidaia 07:15ean aterako da, Astigarragatik, eta, azkena, 21:25ean. Kontrako noranzkoan, lehen autobusa 08:00etan aterako da unibertsitateetatik, eta azkena, 22:00etan.