Caso Sidenor
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La Justicia rechaza que un médico gazatí se persone como acusación particular contra Sidenor y no tendrá en cuenta los registros de Basauri

Tras retirar la acusación particular, no podrá investigarse a José Antonio Jainaga y otros dos directivos por complicidad en los delitos de genocidio y lesa humanidad. La investigación contra la empresa siderúrgica está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento.

La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
Momento del registro en Sidenor. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Justiziak errefusatu egin du mediku gazatar bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea, eta ez ditu kontuan hartuko Basauriko erregistroak
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EITB

Última actualización

La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado en varios autos que rechaza que un médico gazatí, que declaró ante el tribunal, pueda personarse como acusación particular en la causa que investiga a directivos de Sidenor por vender acero a Israel. Asimismo, el juez no tendrá en cuenta los registros que la Policía Nacional realizó en las plantas de Basauri.

En el caso del médico gazatí, el tribunal considera que este no acredita la condición de perjudicado directo, requisito imprescindible para investigar a los responsables por delitos de genocidio y lesa humanidad.

La investigación contra la empresa siderúrgica Sidenor está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento. El médico de Gaza acusaba a la empresa vasca por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad contra el pueblo palestino; sin embargo, una vez rechazada su personación en la causa, el procedimiento podría centrarse únicamente en un presunto delito de contrabando.

Palestina Israel Franja de Gaza Audiencia Nacional Delitos Economía

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