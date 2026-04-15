La Justicia rechaza que un médico gazatí se persone como acusación particular contra Sidenor y no tendrá en cuenta los registros de Basauri
Tras retirar la acusación particular, no podrá investigarse a José Antonio Jainaga y otros dos directivos por complicidad en los delitos de genocidio y lesa humanidad. La investigación contra la empresa siderúrgica está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento.
La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado en varios autos que rechaza que un médico gazatí, que declaró ante el tribunal, pueda personarse como acusación particular en la causa que investiga a directivos de Sidenor por vender acero a Israel. Asimismo, el juez no tendrá en cuenta los registros que la Policía Nacional realizó en las plantas de Basauri.
En el caso del médico gazatí, el tribunal considera que este no acredita la condición de perjudicado directo, requisito imprescindible para investigar a los responsables por delitos de genocidio y lesa humanidad.
La investigación contra la empresa siderúrgica Sidenor está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento. El médico de Gaza acusaba a la empresa vasca por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad contra el pueblo palestino; sin embargo, una vez rechazada su personación en la causa, el procedimiento podría centrarse únicamente en un presunto delito de contrabando.
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