El juez del caso Sidenor percibe "claros indicios de criminalidad"

Francisco de Jorge, magistrado de la Audiencia Nacional e instructor de esta causa, ve "claros indicios de criminalidad" en las actuaciones del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga , y del resto de los procesados, al entender que sabían que estaban haciendo negocios con un fabricante de armas israelí.

Junto con el registro de la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), el juez autorizó el control de los teléfonos y correos electrónicos de Jainaga y de varios trabajadores del sector comercial, al considerar que sabían que el comprador del acero era un fabricante de armas israelí.

Ese mismo día se notificó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el auto que autorizaba el registro, y no tuvo tiempo de impugnarlo, por lo que presentó un recurso de apelación por considerarlo desproporcionado.

Por encima de las normas que debe cumplir el tipo de acero vendido, el instructor de esta causa considera que los procesados sabían que estaban negociando con un productor de armas, y que la guerra de Gaza estaba en marcha.