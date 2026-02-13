El juez del caso Sidenor percibe "claros indicios de criminalidad"
Francisco de Jorge, magistrado de la Audiencia Nacional e instructor de esta causa, ve "claros indicios de criminalidad" en las actuaciones del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga , y del resto de los procesados, al entender que sabían que estaban haciendo negocios con un fabricante de armas israelí.
Junto con el registro de la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), el juez autorizó el control de los teléfonos y correos electrónicos de Jainaga y de varios trabajadores del sector comercial, al considerar que sabían que el comprador del acero era un fabricante de armas israelí.
Ese mismo día se notificó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el auto que autorizaba el registro, y no tuvo tiempo de impugnarlo, por lo que presentó un recurso de apelación por considerarlo desproporcionado.
Por encima de las normas que debe cumplir el tipo de acero vendido, el instructor de esta causa considera que los procesados sabían que estaban negociando con un productor de armas, y que la guerra de Gaza estaba en marcha.
La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía no ve apoyo legal a la investigación por genocidio. Además, considera que la investigación se está realizando sin apoyo legal, en lo que se refiere al delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Las instituciones trasladan al comité de Tubos Reunidos que la clave es reestructurar la deuda
Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se han reunido esta mañana en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado
Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.
Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero
El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.
Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
Las diputaciones forales recaudaron el año pasado 20 324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre
El IRPF crece por encima de la media de los años previos (+14,2 %), aunque el Impuesto sobre Sociedades sufre un descenso del 17,3 %.