El juez del caso Sidenor percibe "claros indicios de criminalidad"

En paralelo al registro de la planta de la empresa en Basauri, el juez autorizó el control de los teléfonos y correos electrónicos de Jainaga y de varios empleados del área comercial, al considerar que sabían que el comprador del acero era un fabricante de armas israelí.
GRAFCAV9705. BASAURI (BIZKAIA) (ESPAÑA), 10/02/2026.- La Policía Nacional está registrando este martes la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri por orden de la Audiencia Nacional en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo Policial. EFE/Luis Tejido
Planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia). Foto de archivo: Europa Press
Última actualización

Francisco de Jorge, magistrado de la Audiencia Nacional e instructor de esta causa, ve "claros indicios de criminalidad" en las actuaciones del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga , y del resto de los procesados, al entender que sabían que estaban haciendo negocios con un fabricante de armas israelí.

Junto con el registro de la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), el juez autorizó el control de los teléfonos y correos electrónicos de Jainaga y de varios trabajadores del sector comercial, al considerar que sabían que el comprador del acero era un fabricante de armas israelí.

Ese mismo día se notificó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el auto que autorizaba el registroy no tuvo tiempo de impugnarlo, por lo que presentó un recurso de apelación por considerarlo desproporcionado.

Por encima de las normas que debe cumplir el tipo de acero vendido, el instructor de esta causa  considera que los procesados sabían que estaban negociando con un productor de armas, y que la guerra de Gaza estaba en marcha.

La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
