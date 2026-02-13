SIDENOR
Sidenor auziko epaileak "kriminalitate zantzu argiak" sumatzen ditu

Enpresak Basaurin duen lantegiaren miaketarekin batera, Jainagaren eta merkataritza arloko hainbat langileren telefonoak eta posta elektronikoak kontrolatzeko baimena eman zuen epaileak, altzairuaren eroslea Israelgo arma fabrikatzaile bat zela bazekitela iritzita.
GRAFCAV9705. BASAURI (BIZKAIA) (ESPAÑA), 10/02/2026.- La Policía Nacional está registrando este martes la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri por orden de la Audiencia Nacional en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo Policial. EFE/Luis Tejido
Sidenor enpresak Basaurin (Bizkaia) duen lantegia. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko magistratu eta auzi horren instruktoreak "kriminalitate zantzu argiak" ikusten ditu Jose Antonio Jainaga presidentearen eta gainerako auzipetuen ekintzetan, uste baitu bazekitela Israelgo arma ekoizle batekin ari zirela negozioetan .

Sidenor enpresak Basaurin (Bizkaia) duen lantegiaren miaketarekin batera, Jainagaren eta merkataritza arloko hainbat langileren telefonoak eta posta elektronikoak kontrolatzeko baimena eman zuen epaileak, altzairuaren eroslea Israelgo arma fabrikatzaile bat zela bazekitela iritzita.

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari egun horretan bertan jakinarazi zitzaion miaketa baimentzen zuen autoa, eta ez zuen astirik izan aurkaratzeko. Horrne aurrean, apelazio-errekurtsoa jartzea erabaki zuen, miaketa neurriz kanpokoa zelakoan.

Saldutako altzairu motak bete beharreko arauen gainetik, auzi horren instruktoreak uste du auzipetuek bazekitela arma ekoizle batekin ari zirela negozioetan, eta Gazako gerra abian zela.

Sidenor miatzearen aurka agertu zen Fiskaltza urtarrilean, ikertuei aurretik dokumentaziorik aurkezteko eskatu gabe
Metalgintza Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

