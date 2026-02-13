Sidenor auziko epaileak "kriminalitate zantzu argiak" sumatzen ditu
Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko magistratu eta auzi horren instruktoreak "kriminalitate zantzu argiak" ikusten ditu Jose Antonio Jainaga presidentearen eta gainerako auzipetuen ekintzetan, uste baitu bazekitela Israelgo arma ekoizle batekin ari zirela negozioetan .
Sidenor enpresak Basaurin (Bizkaia) duen lantegiaren miaketarekin batera, Jainagaren eta merkataritza arloko hainbat langileren telefonoak eta posta elektronikoak kontrolatzeko baimena eman zuen epaileak, altzairuaren eroslea Israelgo arma fabrikatzaile bat zela bazekitela iritzita.
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari egun horretan bertan jakinarazi zitzaion miaketa baimentzen zuen autoa, eta ez zuen astirik izan aurkaratzeko. Horrne aurrean, apelazio-errekurtsoa jartzea erabaki zuen, miaketa neurriz kanpokoa zelakoan.
Saldutako altzairu motak bete beharreko arauen gainetik, auzi horren instruktoreak uste du auzipetuek bazekitela arma ekoizle batekin ari zirela negozioetan, eta Gazako gerra abian zela.
Galiziako itsaski-biltzaileak kezkatuta daude euriteen ondorioz itsaskiak hilda agertzen ari direlako
Berberetxoa % 30 garestitu da, eta horren arrazoia da bata bestearen atzetik izan ditugun ekaitzak. Galiziako itsaski-biltzaileek kezkaz bizi dute denboraleen bolada, batez ere, etengabeko euriekin itsasadarren gazitasuna murriztu egiten delako, eta horren ondorioz, berberetxoen % 70 hilda daude.
Sidenor miatzearen aurka agertu zen Fiskaltza urtarrilean, ikertuei aurretik dokumentaziorik aurkezteko eskatu gabe
Fiskaltzak ez dio legezko babesik ikusten genozidioagatiko ikerketari. Gainera, uste du ikerketa legezko babesik gabe egiten ari dela, genozidio eta gizateriaren aurkako delituei eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituei dagokienez.
Erakundeek Tubos Reunidoseko batzordeari jakinarazi diote zorra berregituratzea dela gakoa
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bildu dira Lakuan. Atarian kontzentrazioa egin dute.
Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan
Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.
Prezioak moteldu eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean Euskadin
Urte arteko indizea % 2,6an kokatu da Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan, berriz, % 2,2koa izan da.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.
Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.