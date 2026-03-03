Caso Sidenor
El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino

Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Audiencia Nacional
Audiencia Nacional.
Agencias | EITB

Última actualización

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que un médico gazatí pueda ejercer la acusación particular como víctima del genocidio cometido por Israel en Gaza en la causa en la que investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos de la empresa por la venta de acero a una compañía armamentística israelí.

De Jorge adopta esta decisión en un auto como resultado de la comparecencia de ayer este médico gazatí en la que ha quedó "suficientemente acreditada" su condición de "víctima directa de las acciones del ejército de Israel en Gaza".

Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.

En esta causa se investiga por sendos delitos al presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y a otros dos directivos.

