El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que un médico gazatí pueda ejercer la acusación particular como víctima del genocidio cometido por Israel en Gaza en la causa en la que investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos de la empresa por la venta de acero a una compañía armamentística israelí.
De Jorge adopta esta decisión en un auto como resultado de la comparecencia de ayer este médico gazatí en la que ha quedó "suficientemente acreditada" su condición de "víctima directa de las acciones del ejército de Israel en Gaza".
Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
En esta causa se investiga por sendos delitos al presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y a otros dos directivos.
(Estamos trabajando para ampliar esta información)
Te puede interesar
Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
Francia se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania frente a los ataques iraníes, mientras Alemania ha descartado sumarse a la ofensiva contra Irán y limitará el papel de sus tropas en la región a la autodefensa.
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán
El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.
Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas
Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea una transición en Irán similar a la de Venezuela y afirma que la ofensiva podría durar "cuatro semanas o menos".
La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí
El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.