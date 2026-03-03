Sidenor auzia

Sidenor auziko epaileak mediku palestinar bat onartu du biktima eta akusazio partikular gisa

Akusazio partikular honekin, Sidenorreko hiru arduradunak kontrabando delituaz gain, genozidio delituaren, gizateriaren aurkako delituaren eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituan konplize gisa ikertu ahal izateko baldintza beteko litzateke. Fiskalak Sidenorreko erregistroak baliogabetzeko eskatua zuen, eta kontrabandoa ez beste delituen akusazioak erretiratzea, hain zuzen ere, baldintza hori betetzen ez zelako. Ikusteko dago, orain, ikerketak hartuko duen norabidea. 

Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak onartu egin du mediku gazatar bat akusazio partikular gisa jardutea, Israelek Gazan egindako genozidioaren biktima den heinean, Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea eta enpresako beste bi zuzendari Israelgo arma-konpainia bati altzairua saltzeagatik zabaldutako auzian.  

Auto batean argitu duenez, atzo mediku gazatarrak egindako agerraldiaren ondorioz hartu du erabakia de Jorge epaileak. Dioenez, "nahikoa egiaztatuta" geratu zen "Israelgo armadak Gazan egindako ekintzen biktima zuzena" zela.

Akusazio partikular honekin, Sidenorreko hiru arduradunak kontrabando delituaz gain, genozidio delituaren, gizateriaren aurkako delituaren eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituan konplize gisa ikertu ahal izateko baldintza beteko litzateke. Fiskalak Sidenorreko erregistroak baliogabetzeko eskatua zuen, eta kontrabandoa ez beste delituen akusazioak erretiratzea, hain zuzen ere, baldintza hori betetzen ez zelako. Ikusteko dago, orain, ikerketak hartuko duen norabidea. 

Auzi horretan, Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainaga, Talgoko presidente ere izendatu berri dutena, eta beste bi zuzendari ikertzen ari dira, delitu mardulak egotzita.

Joan den astean, epaileak miaketa agindu zuen Sidenorren egoitzan, Basaurin, Israel Military Industries (IMSI) enpresarekin zuen kontratuaren dokumentazioaren bila, hori ikertzeko asmoz.

Agindu eta ordu gutxira, Fiskaltzak apelazio-errekurtsoa jarri zion Zigor-arloko Salari, uste baitzuen ikertuek eskatutako dokumentazioa aurkeztu arte itxaron behar zuela, inputatu gisa deklaratu zutenean hori egiteko konpromisoa hartu baitzuten.

Errekurtso horretan, Ministerio Publikoak ebatzi zuen genozidio delituari dagokionez egindako eginbideak baliogabetu egin behar zirela, lege babesik ez zegoelako; izan ere, elkarte batek jarri zuen kereila, herri akusazio gisa, eta ez zegoen genozidio delituari buruz pertsonatutako akusazio partikularrik, beharrezko baldintza.

Reffat Alathamma mediku gazatarraren deklarazioarekin, Gazako genozidioagatik deklaratu duen lehen palestinarra eta lehen biktima bera, oztopo hori gainditzea zen helburua, Alathammaren abokatuak kazetarien aurrean adierazi zuenez. 

40 minutuz luzatu zen deklarazioan, medikuak kontatu zuen nola garatu ziren Gazako erasoak eta nola bizi ziren baldintza ankerretan Israelen erasoaldian; horrek frogatuko luke biktima gisa katalogatu ahal izatea prozesuan. Halaber, esan zuen bere ustez Gazan gertatzen ari zena genozidioa zela. 

Gazan Europako Ospitaleko medikua zen Alathamma, eta primeran hitz egiten du espainiolez, Bolivian eta Argentinan bizi izan delako. Israelgo genozidioaren milaka biktimetako bat bezala aurkeztu zen epailearen aurrean, berak agerralditik irtetean azaldu zuenez.

Bere kontakizunaren ardatza Gazako gerran izandako bizipena izan zen. Duela 3 hilabete, Hamasen eta Israelgo Gobernuaren arteko su-etena aprobetxatuz, bertatik atera zen, emaztearekin eta sei seme-alabekin batera. Orain, Espainian asiloa lortu nahi du berarentzat eta bere familiarentzat, eta mediku gisa lan egin. Horretarako, tituluaren homologazioa ere izapidetzen ari da.

Medikuak kontatu zuenez, Han Junis hirian bizi zen bonbak Gazan zehar eta lan egiten zuen ospitalean ere erortzen hasi zirenean. Azaldu zuenez, berez Zerrendaren erdialdean bizi bazen ere, hainbat lekualdatze jasan zituen, bai hegoaldera, bai iparraldera, gerra garaian. 

Bere hitzetan, lan egiten zuen ospitaleari eraso egin eta hura arpilatu eta ebakuatu egin zuten, eta gaur egun "okupatuta" dago Israelen kontrolpean dagoen eremu batean.

Kontatu zuen, halaber, gerraren ondorioz, mediku gisa karga handia zuela, eta ahalik eta lan gehien egin behar zuela, bere familia bonbardaketetatik babestu eta haiek elikatzeko moduan bilatzearekin batera. 

Fiskaltza ez zen medikuaren deklarazioaren saioan egon.

Bestalde, Sidenorren aurka kereila jarri duen Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa elkarteko bozeramaile batek, prozedura judizialak "interferentziarik gabe" jarraitzea eta administrazio publikoek Sidenor kontratazio publikoko edozein prozesutatik eta dirulaguntzetatik kanpo uztea eskatu du, gertakariak argitu arte.

