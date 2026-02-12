Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Francisco de Jorge epaileari galdegin dio baliogabetu dezala asteartean Polizia Nazionalak Basauriko Sidenorren lantegian egindako erregistroa, konpainia horrek Israeli altzairua saltzeagatik zabaldutako auziaren harira.
Iturri juridikoek baieztatu dutenez, Ministerio Publikoaren iritziz auziaren ikerketa guztia "oinarri legalik gabe egiten ari da".
Jose Antonio Jainaga Sidenorren presidentea eta enpresaren zuzendaritzako bi kide ikertzen ari da epailea, argitzeko kontrabando eta gizateriaren kontrako delitu batean konplize gisa parte hartu duten ala ez, Israel Military Industries (IMSI) armak ekoizten dituen konpainiari altzairua saltzeagatik, "jakinda" materiala "armak ekoiztera bideratuta zegoela, logikoki".
Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa elkarteak aurkeztutako kereila baten haritik abiatu zen auzibidea, 'Isreaeli Arma Salmenta Amaitu' kanpainaren ordezkari zela, herri akusazio gisa.
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra).
Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza" da, "genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.
Kausaren testuinguruan, epaileak Sidenorren Basauriko lantegia erregistratzeko agindu zuen. Espainiako Poliziako eta Aduanetako Zaintza Zerbitzuetako agenteek hartu zuten parte, eta miaketa hainbat orduz luzatu zen.
Ministerio Publikoak esana zuen ez zuela bat egiten epailearen erabakiarekin, eta eskatu zuen, horren ordez, epaileak lortu nahi zituen dokumentuak enpresari eskatzeko zuzenean.
Hala eta guztiz ere, De Jorgek miaketarekin jarraitzea erabaki zuen; Fiskaltzak desegokia eta neurriz kanpokoa iritzi zion, ez baitzegoen dokumentuak desagerrarazteko arriskurik. Horregatik eskatu du orain erregistro hori balio gabe uztea.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du
Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".
Israeli altzairua saltzeagatik Jainagari zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute
Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.
Argindar-konpainien bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako dekretu berriaren arabera, elektrodependente eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteagatik ez da, oro har, zigorrik ezarriko. Halaber, aurreikusten da enpresei zigorrak ezartzea, arauak hautsiz gero.
Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtsezko zeregina du SEPIk"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak adierazi duenez, Tubos Reunidosen jarraipenak hartzekodunen inplikazio aktiboa eskatzen du, batez ere Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearena (SEPI). "Enpresak ia bost milioi euro erretzen ditu hilean", nabarmendu du.
Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko "zorra berregituratzea beharrezkoa da", Bengoetxearen aburuz
Euskadi Irratiko "Faktoria" irratsaioan egindako elkarrizketan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak adierazi duenez, zorra berregituratzen Jaurlaritza "bidelagun" izango da.
Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
Operazioak garai bateko Ibermaticaren erabakigunea Euskadira itzultzea indartzen du, eta Araban enplegu kualifikatua sortzea aurreikusten du.
Pradalesek aliantza politiko berri baten alde egin du, "berrindustrializazioan" Europak "benetako autonomia" izan dezan
'Bilboko Adierazpena' sinatuta amaitu da Leaders Meeting–Fit For The Future goi-bileraren bigarren edizioa, Bilbon. Europak "oparotasun jasangarria, industria-lehiakortasuna eta autonomia estrategikoa sortzeko" duen ahalmena indartzea eskatzen du agiriak.
Volkswagenen lege urraketen aurrean "isilik" egotea egotzi dio ELAk Nafarroako Gobernuari
Sindikatuaren arabera, Lan Ikuskaritzak "iruzurrez" egindako aldi baterako 146 kontratu atzeman zituen Nafarroako Volkswagenen eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. ELAk salatu du enpresak oraindik ez duela agindua bete.
Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu du
Langileek bilera egin dute astearte honetan, erabakitzeko enpresak iragarritako 301 kaleratzeei nola egin aurre.