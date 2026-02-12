Sidenor
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

Registro Sidenor Basauri

Erregistroa, Sidenorren. EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Francisco de Jorge epaileari galdegin dio baliogabetu dezala asteartean Polizia Nazionalak Basauriko Sidenorren lantegian egindako erregistroa, konpainia horrek Israeli altzairua saltzeagatik zabaldutako auziaren harira

Iturri juridikoek baieztatu dutenez, Ministerio Publikoaren iritziz auziaren ikerketa guztia "oinarri legalik gabe egiten ari da"

Jose Antonio Jainaga Sidenorren presidentea eta enpresaren zuzendaritzako bi kide ikertzen ari da epailea, argitzeko kontrabando eta gizateriaren kontrako delitu batean konplize gisa parte hartu duten ala ez, Israel Military Industries (IMSI) armak ekoizten dituen konpainiari altzairua saltzeagatik, "jakinda" materiala "armak ekoiztera bideratuta zegoela, logikoki". 

Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa elkarteak aurkeztutako kereila baten haritik abiatu zen auzibidea, 'Isreaeli Arma Salmenta Amaitu' kanpainaren ordezkari zela, herri akusazio gisa. 

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). 

Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza" da, "genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

Kausaren testuinguruan, epaileak Sidenorren Basauriko lantegia erregistratzeko agindu zuen. Espainiako Poliziako eta Aduanetako Zaintza Zerbitzuetako agenteek hartu zuten parte, eta miaketa hainbat orduz luzatu zen. 

Ministerio Publikoak esana zuen ez zuela bat egiten epailearen erabakiarekin, eta eskatu zuen, horren ordez, epaileak lortu nahi zituen dokumentuak enpresari eskatzeko zuzenean. 

Hala eta guztiz ere, De Jorgek miaketarekin jarraitzea erabaki zuen; Fiskaltzak desegokia eta neurriz kanpokoa iritzi zion, ez baitzegoen dokumentuak desagerrarazteko arriskurik. Horregatik eskatu du orain erregistro hori balio gabe uztea. 

Metalgintza Delituak Israel Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X