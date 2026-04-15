Justiziak errefusatu egin du mediku gazatar bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea, eta ez ditu kontuan hartuko Basauriko erregistroak

Akusazio partikularra erretiratu ostean, ezin izango dira Jose Antonio Jainaga eta beste bi zuzendari ikertu genozidio eta gizateriaren aurkako delituen konplizitateagatik. Siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik eta hori ustez armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik.

La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel

Sidenor erregistratu zuten unea. Argazkia: Europa Press

Espainiako Auzitegi Nazionalak errefusatu egin du Gazako mediku bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea. Horrek genozidio eta gizateriaren aurkako delituak egozten zizkion siderurgia-enpresari eta, hartara, prozedura kontrabandoko ustezko delitu batean zentratuko da, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik.

Halaber, epaileak ez ditu kontuan hartuko Espainiako Polizia Nazionalak Basauriko lantegietan egindako miaketak, eta Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagaren defentsak aurkeztutako apelazio-errekurtsoa baietsi du, besteak beste, orain baliogabetutako autoak "oinarrizko eskubide bat mugatzeko gutxieneko baldintzak gainditzen ez dituela" iritzita.

Autoaren arabera, "guztiz neurrigabea" da 2021eko urtarriletik 2025eko uztailaren 31ra bitarteko epeari buruzko dokumentazio-erregistroa zabaltzeko neurria, kereila 2024ko abuztutik 2025eko uztailera bitartean egindako altzairuzko esportazioetan oinarritzen baita.

Mediku gazatarraren kasuan, auzitegiak uste du horrek ez duela egiaztatzen zuzeneko kalteduna denik, eta ezinbesteko baldintza da horrelako delituetan. Hori dela eta, auzitegiak azaldu du Fiskaltzak bakarrik leporatu ahal dizkiola enpresari genozidio-delituak eta gizateriaren aurkako krimenak, baina horrek ez du dagokion kereila jarri, horretarako zantzurik ez dagoela iritzita.

Sidenor siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik eta hori ustez armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik. Gazako medikuak euskal enpresari leporatzen zizkion Palestinako herriaren aurkako genozidio eta gizateriaren aurkako ustezko delituak; hala ere, auzian parte hartzeari uko egin ondoren, kontrabandoko ustezko delitu batean soilik zentratuko da prozedura.

Joan den azaroaren 12an, Jainagak eta enpresako beste bi zuzendarik ikertu gisa deklaratu zuten Auzitegi Nazionalean. Jainagak bere deklarazioan adierazi zuenez, Sidenorrek ez zuen "inolako irregulartasunik egin Israeli egindako altzairuaren salmentan"; izan ere, bere arabera, Sidenorrek egin eta Israelera esportatutako altzairua ez zegoen "administrazioaren kontrol berezia behar zuten produktuen artean".

hurtado-mendoza-tasa turística
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tasa turistikoa Donostian: Hurtadok uste du ezinezkoa dela uda baino lehen ezartzea, eta Mendoza elkarrizketarako prest agertu da

Jon Insausti alkateak Donostiako tasa turistikoa uda aurretik ezartzea mahai gainean jarri ondotik, gaia pil-pilean dago: Javier Hurtado Turismo sailburuak Radio Euskadin adierazi du ez duela uste bideragarria denik 2027a baino lehen ezartzea, epe teknikoak direla eta. Bien bitartean, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Euskadi Irratian esan du Gipuzkoako Batzar Nagusietan eztabaidatuko dutela, akordio batera iristeko. 

ordenador
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak dio Europako Justiziaren epaiak ez duela behartzen langile interinoak zuzenean finko bihurtzera

Astearte honetan argitaratutako epai batean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du ez dela nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea. Espainiako Gobernuak, bien bitartean, berretsi egin du langileen behin-behineko kontratuen kopurua murrizteko konpromisoa duela, eta nabarmendu du 419.756 plaza egonkortu dituela dagoeneko.

