Justiziak errefusatu egin du mediku gazatar bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea, eta ez ditu kontuan hartuko Basauriko erregistroak
Akusazio partikularra erretiratu ostean, ezin izango dira Jose Antonio Jainaga eta beste bi zuzendari ikertu genozidio eta gizateriaren aurkako delituen konplizitateagatik. Siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik eta hori ustez armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik.
Espainiako Auzitegi Nazionalak errefusatu egin du Gazako mediku bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea. Horrek genozidio eta gizateriaren aurkako delituak egozten zizkion siderurgia-enpresari eta, hartara, prozedura kontrabandoko ustezko delitu batean zentratuko da, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik.
Halaber, epaileak ez ditu kontuan hartuko Espainiako Polizia Nazionalak Basauriko lantegietan egindako miaketak, eta Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagaren defentsak aurkeztutako apelazio-errekurtsoa baietsi du, besteak beste, orain baliogabetutako autoak "oinarrizko eskubide bat mugatzeko gutxieneko baldintzak gainditzen ez dituela" iritzita.
Autoaren arabera, "guztiz neurrigabea" da 2021eko urtarriletik 2025eko uztailaren 31ra bitarteko epeari buruzko dokumentazio-erregistroa zabaltzeko neurria, kereila 2024ko abuztutik 2025eko uztailera bitartean egindako altzairuzko esportazioetan oinarritzen baita.
Mediku gazatarraren kasuan, auzitegiak uste du horrek ez duela egiaztatzen zuzeneko kalteduna denik, eta ezinbesteko baldintza da horrelako delituetan. Hori dela eta, auzitegiak azaldu du Fiskaltzak bakarrik leporatu ahal dizkiola enpresari genozidio-delituak eta gizateriaren aurkako krimenak, baina horrek ez du dagokion kereila jarri, horretarako zantzurik ez dagoela iritzita.
Sidenor siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa bati esportatzeagatik eta hori ustez armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik. Gazako medikuak euskal enpresari leporatzen zizkion Palestinako herriaren aurkako genozidio eta gizateriaren aurkako ustezko delituak; hala ere, auzian parte hartzeari uko egin ondoren, kontrabandoko ustezko delitu batean soilik zentratuko da prozedura.
Joan den azaroaren 12an, Jainagak eta enpresako beste bi zuzendarik ikertu gisa deklaratu zuten Auzitegi Nazionalean. Jainagak bere deklarazioan adierazi zuenez, Sidenorrek ez zuen "inolako irregulartasunik egin Israeli egindako altzairuaren salmentan"; izan ere, bere arabera, Sidenorrek egin eta Israelera esportatutako altzairua ez zegoen "administrazioaren kontrol berezia behar zuten produktuen artean".
