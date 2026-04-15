Tasa turística en San Sebastián: Hurtado considera inviable adelantarla y Mendoza se abre al diálogo

El debate sobre el adelanto de la tasa turística en San Sebastián, planteado por el alcalde Jon Insausti, enfrenta posturas: el consejero de Turismo, Javier Hurtado, ha señalado en Radio Euskadi que ve inviable adelantarla antes de 2027 por plazos técnicos, mientras que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en Euskadi Irratia ha dicho que se abre al diálogo para llegar a un acuerdo.