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Tasa turística en San Sebastián: Hurtado considera inviable adelantarla y Mendoza se abre al diálogo

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18:00 - 20:00
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tasa turistikoa Donostian: Hurtadok uste du ezinezkoa dela uda baino lehen ezartzea, eta Mendoza elkarrizketarako prest agertu da
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EITB

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El debate sobre el adelanto de la tasa turística en San Sebastián, planteado por el alcalde Jon Insausti, enfrenta posturas: el consejero de Turismo, Javier Hurtado, ha señalado en Radio Euskadi que ve inviable adelantarla antes de 2027 por plazos técnicos, mientras que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en Euskadi Irratia ha dicho que se abre al diálogo para llegar a un acuerdo.

El alcalde de San Sebastián pide que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano
Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Economía

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