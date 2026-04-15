Tasa turistikoa Donostian: Hurtadok uste du ezinezkoa dela uda baino lehen ezartzea, eta Mendoza elkarrizketarako prest agertu da
Jon Insausti alkateak Donostiako tasa turistikoa uda aurretik ezartzea mahai gainean jarri ondotik, gaia pil-pilean dago: Javier Hurtado Turismo sailburuak Radio Euskadin adierazi du ez duela uste bideragarria denik 2027a baino lehen ezartzea, epe teknikoak direla eta. Bien bitartean, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Euskadi Irratian esan du Gipuzkoako Batzar Nagusietan eztabaidatuko dutela, akordio batera iristeko.
Hithiumen inbertsioa Nafarroan gauzatzeko akordioa sinatu dute Chivitek eta enpresa txinatarrak, Pekinen
Proiektuari esker 405 milioi euro inbertitu eta 700 lanpostu inguru sortuko dira, lehen fasean, Nafarroan, eta bigarren fasean mila lanpostu ere izan daitezke.
Abian da errentaren kanpaina Bizkaian: % 70ek "itzultzeko" emaitza izango dute, zergadunen alde
Ekainaren 30era arte luzatuko da epea, eta Foru Ogasunak 683.000 errenta-aitorpen inguru aurkeztea aurreikusten du.
Osakidetzarako lan-eskaintzaren lehen probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira
Aurreko deialdiekin alderatua, badira zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Guztira, 5.425 lanpostu eskainiko dira, eta 2.160 berriak izango dira.
Sindikatu eta abokatuek langileak "finko" egin ditzatela eskatu dute, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ebazpenaren ondoren
Auzitegi Gorenari dagokio orain mahai gainean dituen auziak ebaztea eta Europako ebazpena nola bete behar den zehaztea. Interinok Taldea sindikatuak eta auzia bultzatu duen abokatuak kontratu finkoak izatea ezinbestekotzat jotzen dute. ELAk Gobernuaren “borondate politiko eza” agerian gelditu dela salatu du.
Espainiako Gobernuak dio Europako Justiziaren epaiak ez duela behartzen langile interinoak zuzenean finko bihurtzera
Astearte honetan argitaratutako epai batean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du ez dela nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea. Espainiako Gobernuak, bien bitartean, berretsi egin du langileen behin-behineko kontratuen kopurua murrizteko konpromisoa duela, eta nabarmendu du 419.756 plaza egonkortu dituela dagoeneko.
Inflazioa % 3,4koa izan da martxoan Euskadin, eta % 3,5ekoa Nafarroan, petrolioaren prezioaren ondorioz
Martxoko inflazioa Espainiako Estatuan uste baino hamarren bat altuagoa izan da, erregaien prezioen gorakadak eraginda.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ustez, ez da nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea
Europako Justiziaren ustez, egungo ereduak ez du bermatzen erantzun eraginkorrik, eta indartu egiten du 2024ko doktrina.
Fiskaltzak CAFen aurkako ikerketa abiatu du, Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan duen inplikazioagatik
Azpiegiturak Jerusalemen okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu. Gizarte zibileko hainbat erakundek salaketa jarri dute Fiskaltzan, CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka, eta auzia Auzitegi Nazionalak ikertzea eskatu dute. LABek Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAF enpresari.
Iberiak Kubarako hegaldi zuzenak bertan behera utziko ditu ekainetik aurrera, energia krisia dela eta
Etenaldiak irauten duen bitartean, Kubara joan nahi dutenei Iberiak eskainiko die Panamara joatea, eta handik, uhartera. Habanan dituen bulegoak zabalik izango ditu Iberiak.