La Agencia de Energía avisa que Europa puede sufrir escasez de combustible para aviones en seis semanas
La Agencia Internacional de Energía ha advertido de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.
La agencia indica en un comunicado que, anteriormente, el suministro por parte de la región asiática representaba el 75 % de las importaciones netas de combustible para aviones del continente europeo.
La preocupación por la escasez de combustible va en aumento a medida que las aerolíneas entran en la temporada alta de verano y crece la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo, junto con el consiguiente incremento del precio del queroseno.
Este martes, la Comisión Europea ha afirmado que no hay indicios que apunten a un problema actual de escasez de combustible en la Unión Europea, tampoco en el sector aéreo, si bien ha asumido que las aerolíneas podrían enfrentarse a falta de combustible "en un futuro próximo" si persiste la crisis que mantiene cerrado el paso comercial por el estrecho de Ormuz.
El sector aéreo europeo, a través del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), advirtió la semana pasada en una carta a Bruselas del riesgo de escasez de queroseno en el plazo de "tres semanas", en el caso de que no se resolviera la crisis en Oriente Próximo.
De hecho, ya hay aerolíneas que están tomando medidas para paliar los efectos del conflicto militar, como es el caso de Lufthansa, que ha informado este jueves del cierre de su filial CityLine, junto con la retirada de seis aviones, entre otras acciones.
Además, KLM operará 160 vuelos menos en mayo desde y hacia el aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam (Países Bajos). Por su parte, la española Volotea ha aplicado un recargo máximo de 14 euros por persona y vuelo para "garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución".
Ayer, Ryanair consideró probable que las aerolíneas repercutan el aumento de los costes de combustible en tarifas más caras para la temporada de verano.
Te puede interesar
Más de 60 colectivos se suman a las protestas de las Plataformas por la Sanidad Pública del sábado
Las protestas tendrán lugar en Bilbao, a las 12:00 desde Sagrado Corazón; en Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 desde Plaza Bilbao; y en San Sebastián, a las 17:00, desde el Boulevard.
Inspección de Trabajo concluye que el ERE en Tubos Reunidos cumple la ley y concurren causas económicas
Este ERE afecta a 240 trabajadores: 177 en la planta de Amurrio y 63 en Valle de Trápaga.
Levantan el confinamiento de las aves de corral tras mejorar la situación de la gripe aviar
La medida, vigente desde noviembre de 2025, queda sin efecto tras constatarse la ausencia de casos en aves silvestres y ante la subida de temperaturas.
Denuncian una “brutal” agresión a dos vigilantes del metro en Urduliz
El sindicato CC. OO. exige a Metro Bilbao y a la empresa adjudicataria que doten a la plantilla de medios adecuados ante situaciones de "extrema violencia".
La Justicia rechaza que un médico gazatí se persone como acusación particular contra Sidenor y declara nulos los registros de Basauri
Tras retirar la acusación particular, no podrá investigarse a José Antonio Jainaga y otros dos directivos por complicidad en los delitos de genocidio y lesa humanidad. La investigación contra la empresa siderúrgica está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento.
Volotea podrá subir o bajar el precio de los billetes hasta 14 euros una semana antes del vuelo por el coste del combustible
La aerolínea ha puesto en marcha un sistema variable denominado “Fair Travel Promise” para evitar la aplicación de suplementos fijos tradicionales. La compañía toma como referencia los precios de mercado del combustible siete días antes de la salida del vuelo y ajusta el precio.
El Gobierno de Navarra firma con la empresa china Hithium el compromiso de inversión para la instalación de una planta de baterías
El proyecto implicará una inversión de 405 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase en la Comunidad foral, que podrían ascender al millar en una segunda fase.
Tasa turística en San Sebastián: Hurtado considera inviable adelantarla y Mendoza se abre al diálogo
El debate sobre el adelanto de la tasa turística en San Sebastián, planteado por el alcalde Jon Insausti, enfrenta posturas: el consejero de Turismo, Javier Hurtado, ha señalado en Radio Euskadi que ve inviable adelantarla antes de 2027 por plazos técnicos, mientras que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en Euskadi Irratia ha dicho que se abre al diálogo para llegar a un acuerdo.
Arranca la campaña de la renta en Bizkaia: el 70 % tendrán como resultado ‘a devolver’, a favor de los contribuyentes
El periodo se extenderá hasta el 30 de junio, y la Hacienda Foral prevé la presentación de unas 683.000 declaraciones de renta