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La Agencia de Energía avisa que Europa puede sufrir escasez de combustible para aviones en seis semanas

El suministro procedente de Oriente Próximo representaba hasta ahora el 75 % de las importaciones netas de combustible para aviones del continente europeo.
LOIU (BIZKAIA), 13/04/2026.- Un camión de queroseno suministra combustible a un avión antes de despegar este lunes del aeropuerto de Bilbao. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado este lunes que España es el país "mejor preparado" en Europa para afrontar los riesgos que podría tener la crisis en Oriente Próximo a nivel de abastecimiento de productos como el queroseno -combustible empleado en aviación-. "Repsol hoy sólo tiene una obsesión: garantizar que, en los próximos meses, no falte producto", ha dicho Imaz en el foro 'Wake Up, Spain', organizado por El Español, Invertia y Disruptores, donde se ha mostrado consciente de la "dependencia" que tiene la economía española del turismo, por lo que no se puede "fallar".EFE/Luis Tejido
Un avión estacionado en el aeropuerto de Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Energia Agentziak ohartarazi du Europak hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakeela sei astean
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Agencias | EITB

Última actualización

La Agencia Internacional de Energía ha advertido de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.

La agencia indica en un comunicado que, anteriormente, el suministro por parte de la región asiática representaba el 75 % de las importaciones netas de combustible para aviones del continente europeo.

La preocupación por la escasez de combustible va en aumento a medida que las aerolíneas entran en la temporada alta de verano y crece la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo, junto con el consiguiente incremento del precio del queroseno.

Este martes, la Comisión Europea ha afirmado que no hay indicios que apunten a un problema actual de escasez de combustible en la Unión Europea, tampoco en el sector aéreo, si bien ha asumido que las aerolíneas podrían enfrentarse a falta de combustible "en un futuro próximo" si persiste la crisis que mantiene cerrado el paso comercial por el estrecho de Ormuz.

El sector aéreo europeo, a través del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), advirtió la semana pasada en una carta a Bruselas del riesgo de escasez de queroseno en el plazo de "tres semanas", en el caso de que no se resolviera la crisis en Oriente Próximo.

De hecho, ya hay aerolíneas que están tomando medidas para paliar los efectos del conflicto militar, como es el caso de Lufthansa, que ha informado este jueves del cierre de su filial CityLine, junto con la retirada de seis aviones, entre otras acciones.

Además, KLM operará 160 vuelos menos en mayo desde y hacia el aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam (Países Bajos). Por su parte, la española Volotea ha aplicado un recargo máximo de 14 euros por persona y vuelo para "garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución".

Ayer, Ryanair consideró probable que las aerolíneas repercutan el aumento de los costes de combustible en tarifas más caras para la temporada de verano.

Energía Oriente Próximo Europa Economía

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