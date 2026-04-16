Energia Agentziak ohartarazi du Europak hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakeela sei astean

Ekialde Hurbiletik zetorren hornidura Europako hegazkinetarako erregai-inportazio garbien % 75 zen orain arte.
LOIU (BIZKAIA), 13/04/2026.- Un camión de queroseno suministra combustible a un avión antes de despegar este lunes del aeropuerto de Bilbao. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado este lunes que España es el país "mejor preparado" en Europa para afrontar los riesgos que podría tener la crisis en Oriente Próximo a nivel de abastecimiento de productos como el queroseno -combustible empleado en aviación-. "Repsol hoy sólo tiene una obsesión: garantizar que, en los próximos meses, no falte producto", ha dicho Imaz en el foro 'Wake Up, Spain', organizado por El Español, Invertia y Disruptores, donde se ha mostrado consciente de la "dependencia" que tiene la economía española del turismo, por lo que no se puede "fallar".EFE/Luis Tejido

Bilboko aireportuan aparkatuta dagoen hegazkin bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Nazioarteko Energia Agentziak ohartarazi duenez, "Europako hainbat herrialdek" hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakete "datozen sei asteetan".

Agentziak ohar batean adierazi duenez, lehen, Ekialde Hurbiletik zetorren Europako kontinenteko hegazkinetarako erregai-inportazio garbien % 75.

Airelineak udako goi-denboraldian sartu ahala, gero eta kezka handiagoa dago erregai eskasiaren inguruan, eta Ekialde Hurbileko gatazkaren amaierari buruzko ziurgabetasuna areagotu egin da, kerosenoaren prezioa igotzearekin batera.

Astearte honetan, Europako Batzordeak adierazi du ez dagoela zantzurik Europar Batasunean erregai eskasia dagoela pentsatzeko, ezta aire-sektorean ere, baina onartu du airelineek erregai faltari aurre egin diezaioketela "etorkizun hurbilean", Ormuzeko itsasarteko merkataritza-pasabidea itxita mantentzen duen krisiak bere horretan jarraitzen badu.

Europako aire-sektoreak, Aireportuen Nazioarteko Kontseiluaren bidez, joan den astean Bruselari bidalitako gutun batean ohartarazi zuen "hiru asteko" epean keroseno-eskasia izateko arriskua zegoela, Ekialde Hurbileko krisia konpondu ezean.

Izan ere, badira gatazka militarraren ondorioak arintzeko neurriak hartzen ari diren airelineak, hala nola Lufthansa, CityLine filialaren itxieraren berri eman duena ostegun honetan, sei hegazkin erretiratzearekin batera, besteak beste.

Gainera, KLMk 160 hegaldi gutxiago eskainiko ditu maiatzean Amsterdameko (Herbehereak) Schipol aireportuan. Bestalde, Volotea enpresa espainiarrak 14 euroko gehieneko errekargua aplikatuko du pertsonako eta hegaldiko, "egonkortasun operatiboa bermatzeko, etengabeko bilakaeran dagoen ingurune global batean inpaktua minimizatuz".

