Energia Agentziak ohartarazi du Europak hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakeela sei astean
Nazioarteko Energia Agentziak ohartarazi duenez, "Europako hainbat herrialdek" hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakete "datozen sei asteetan".
Agentziak ohar batean adierazi duenez, lehen, Ekialde Hurbiletik zetorren Europako kontinenteko hegazkinetarako erregai-inportazio garbien % 75.
Airelineak udako goi-denboraldian sartu ahala, gero eta kezka handiagoa dago erregai eskasiaren inguruan, eta Ekialde Hurbileko gatazkaren amaierari buruzko ziurgabetasuna areagotu egin da, kerosenoaren prezioa igotzearekin batera.
Astearte honetan, Europako Batzordeak adierazi du ez dagoela zantzurik Europar Batasunean erregai eskasia dagoela pentsatzeko, ezta aire-sektorean ere, baina onartu du airelineek erregai faltari aurre egin diezaioketela "etorkizun hurbilean", Ormuzeko itsasarteko merkataritza-pasabidea itxita mantentzen duen krisiak bere horretan jarraitzen badu.
Europako aire-sektoreak, Aireportuen Nazioarteko Kontseiluaren bidez, joan den astean Bruselari bidalitako gutun batean ohartarazi zuen "hiru asteko" epean keroseno-eskasia izateko arriskua zegoela, Ekialde Hurbileko krisia konpondu ezean.
Izan ere, badira gatazka militarraren ondorioak arintzeko neurriak hartzen ari diren airelineak, hala nola Lufthansa, CityLine filialaren itxieraren berri eman duena ostegun honetan, sei hegazkin erretiratzearekin batera, besteak beste.
Gainera, KLMk 160 hegaldi gutxiago eskainiko ditu maiatzean Amsterdameko (Herbehereak) Schipol aireportuan. Bestalde, Volotea enpresa espainiarrak 14 euroko gehieneko errekargua aplikatuko du pertsonako eta hegaldiko, "egonkortasun operatiboa bermatzeko, etengabeko bilakaeran dagoen ingurune global batean inpaktua minimizatuz".
