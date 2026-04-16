AVES DE CORRAL
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Levantan el confinamiento de las aves de corral tras mejorar la situación de la gripe aviar

La medida, vigente desde noviembre de 2025, queda sin efecto tras constatarse la ausencia de casos en aves silvestres y ante la subida de temperaturas.
GRAF3607. LOGROÑO, 13/11/2025.- La Rioja mantiene confinadas a unas 500.000 aves de corral en 50 granjas, además de las aves ornamentales y las de explotaciones ecológicas y de autoconsumo que se crían al aire libre, sin que se hayan detectado contagios en la comunidad tras el empeoramiento de la gripe aviar en España por contacto con especies silvestres. EFE/Raquel Manzanares
Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno español ha levantado por completo el confinamiento preventivo de las aves de corral, una restricción que estaba en vigor desde noviembre para evitar contagios de gripe aviar. La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor de forma inmediata.

El Departamento ha adoptado esta medida tras constatar la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de aumento de las temperaturas, aunque mantendrá activas las herramientas de gestión del riesgo de presencia del virus en el medio.

El Ministerio ha subrayado la eficacia de las restricciones aplicadas desde noviembre, ya que en ese periodo solo se han detectado dos brotes en granjas de gallinas en Lleida, en diciembre de 2025 y enero de 2026, pese al elevado número de casos en aves silvestres en Europa.

España había flexibilizado parcialmente el confinamiento el pasado 1 de abril, manteniéndolo en zonas de especial riesgo, que afectaban a 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla.

Desde el 1 de julio de 2025 se han contabilizado 16 focos de gripe aviar en granjas, el último registrado el 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, el país fue declarado el 10 de febrero libre de gripe aviar de alta patogenicidad por la Organización Mundial de Sanidad Animal, aunque se mantuvieron las medidas preventivas por el riesgo asociado a las aves migratorias.

El confinamiento general de las aves criadas al aire libre se decretó el 13 de noviembre de 2025 para evitar el contacto con aves migratorias potencialmente portadoras del virus, tras una semana previa de restricciones en zonas de especial vigilancia. Desde entonces, se ha realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica.

El Ministerio ha recordado que la gripe aviar no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, aunque recomienda evitar el contacto con animales que presenten síntomas o aparezcan muertos en el campo.

Agricultura Ganadería Economía

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