Etxeko hegaztien konfinamendua amaitu dute hegazti gripearen egoera hobetu ondoren
Neurria 2025eko azarotik egon da indarrean, eta bertan behera geratu da basa-hegaztien kasurik ez dagoela egiaztatu ondoren eta tenperaturak gora egin duela ikusita.
Espainiako Gobernuko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak erabat kendu du etxeko hegaztien konfinamendu prebentiboa, azarotik indarrean zegoen murrizketa hegazti gripearen kutsatzeak saihesteko.
Sailak neurri hori hartu du basa-hegaztien kasurik ez dagoela egiaztatu ondoren eta tenperaturak gora egingo duela aurreikusita,. Halere, birusa kudeatzeko tresnak aktibo mantenduko ditu.
Ministerioak azarotik aplikatutako murrizketen eraginkortasuna azpimarratu du; izan ere, aldi horretan bi agerraldi baino ez dira detektatu Lleidako oilo-haztegietan, 2025eko abenduan eta 2026ko urtarrilean, nahiz eta Europan basa hegaztien kasu kopuru handia izan.
Espainiak partzialki malgutu zuen konfinamendua apirilaren 1ean, eta arrisku bereziko eremuetan mantendu zuen, autonomia-erkidego guztietako 1.201 udalerritan, Ceuta eta Melilla barne.
2025eko uztailaren 1etik aurrera, hegazti gripearen 16 foku zenbatu dira granjetan, azkena urtarrilaren 13an Lleidako probintzian erregistratua. Gainera, herrialdea patogenizitate handiko hegazti griperik gabe deklaratu zuen otsailaren 10ean Animalien Osasunerako Mundu Erakundeak, nahiz eta hegazti migratzaileekin lotutako arriskuagatiko prebentzio-neurriak mantendu ziren.
Aire zabalean hazitako hegaztien konfinamendu orokorra 2025eko azaroaren 13an dekretatu zen, birusa izan dezaketen hegazti migratzaileekin kontaktua saihesteko, aurreko astean zaintza bereziko eremuetan murrizketak egin ondoren. Ordutik, bilakaera epidemiologikoaren jarraipena egin da astero.
Ministerioak gogorarazi du hegazti gripea ez dela pertsonei transmititzen haragia, arrautzak edo produktu deribatuak kontsumituz, baina gomendatzen du ez ukitzea sintomak dituzten animaliak, ezta soroan hilda agertzen direnak ere.
