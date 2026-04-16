SANIDAD PÚBLICA
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Más de 60 colectivos se suman a las protestas de las Plataformas por la Sanidad Pública del sábado

Las protestas tendrán lugar en Bilbao, a las 12:00 desde Sagrado Corazón; en Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 desde Plaza Bilbao; y en San Sebastián, a las 17:00, desde el Boulevard.
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Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Babes zabala jaso du osasun publikoaren aldeko plataformek larunbaterako deitutako protestak
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EITB

Última actualización

Un total de 60 organizaciones sindicales, políticas y sociales se han adherido a las movilizaciones convocadas para este sábado, 18 de abril, por las  Plataformas por la Sanidad Pública. Bajo el lema "Por una atención sanitaria de calidad, sin recortes ni privatizaciones", las protestas tendrán lugar en Bilbao, a las 12:00 desde Sagrado Corazón; en Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 desde Plaza Bilbao; y en San Sebastián, a las 17:00, desde el  Boulevard.

Entre las adhesiones dadas a conocer se encuentran las de EH Bildu, Podemos y Sumar Mugimendua; los sindicatos ELA, LAB, CC. OO., UGT, ESK, STEILAS, CNT y CGT; así como  el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria,y asociaciones vecinales, feministas, ecologistas, culturales y de profesionales de la sanidad.

Las plataformas convocantes han destacado que "lejos de las palabras, las promesas y la intensa campaña mediática del consejero de Salud, este amplio y plural apoyo muestra la cruda realidad de una sanidad pública y los problemas estructurales que la afectan".

Entre los principales problemas de Osakidetza, han destacado "las listas de espera inadmisibles, centros sin personal médico, privatizaciones, recortes, gran eventualidad, sobrecarga asistencial, y progresivo deterioro de la Atención Primaria". Según han dicho, aunque el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, "ha intentado mostrar una gestión diferente a la de sus antecesores, lo cierto es que además de no solucionar dichos problemas, la suya es una gestión continuista".

"No necesitamos más propaganda, ni más titulares. Necesitamos hechos. Necesitamos soluciones a los problemas estructurales de Osakidetza. No vamos a normalizar recortes, ni privatizaciones. Porque la sanidad pública es de todas y todos. Y no estamos dispuestos a que nos la roben", han zanjado.

Titulares de Hoy Osakidetza Manifestaciones Sindicatos EH Bildu Sumar Podemos Euskadi Sindicato LAB Sindicato Ela Economía

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