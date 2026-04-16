Babes zabala jaso du osasun publikoaren aldeko plataformek larunbaterako deitutako protestak

60 taldek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Manifestazioak 12:00etan abiatuko dira Bilbon (Jesusen Bihotza plazatik) eta Gasteizen (Bilbo plazatik), eta 17:00etan, Donostian (Boulevardetik).

Babes zabala jaso du osasun publikoaren aldeko OPA Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak datorren larunbaterako, apirilak 18, deitutako protestak. 'Kalitatezko osasun arretaren alde, murrizketa eta pribatizaziorik gabe' goiburupean, manifestazioak egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan. Bilbokoa eta Gasteizkoa 12:00etan abiatuko dira, Jesusen Bihotza eta Bilbo plazetatik, hurrenez hurren, eta Donostiakoa, 17:00etan, Boulevardetik. 

Deialdiarekin bat egin dutenen artean dauden EH Bildu, Podemos, eta Sumar Mugimendua; ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CNT eta CGT sindikatuak; eta askotariko gizarte mugimenduak. 

Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak esan duenez, "osasunerako eskubidea arrisku larrian" dago, besteak beste, "etengabeko narriaduraren eta pribatizazioaren" ondorioz. "Aurrekaririk gabeko propaganda-kanpaina baten bidez, azpiegitura handiak iragarri ditu sailburuak, baina profesionalak falta dira horiei erantzuteko (...) Osakidetzan ez dugu propaganda gehiago behar, ezta titular gehiagorik ere. Egitateak behar ditugu", salatu dute. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatu diote "egiturazko arazoak" berehala konpontzea, eta fokua Lehen Mailako Arretan jarri dute, "kaltetu nagusia" delako, haien hitzetan. "Astebete baino gehiago familia-medikuntzan sartzeko, espezialitate batzuetan urtebetetik gorako atzerapenak, eta asistentzia-gainkargaren ondorioz, agortutako profesionalak". 

Alberto Martinez Osasun sailburuak "kudeaketa modu ezberdina egiten ari dela erakutsi nahi" izan badu ere, aurrekoen eredua "jarraitu besterik ez" duela egin azaldu dute. Egoeraren "larritasunak" ardurak hartzea eskatzen duela ere erantsi dute, eta sailburuaren dimisioa eskatu. 

