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Alberto Martínez: "El Ministerio de Sanidad no escucha, y para sacar adelante un Estatuto Marco hace falta diálogo y consenso"

Alberto Martínez: "El Ministerio de Sanidad no escucha, y para sacar adelante un Estatuto Marco hace falta diálogo y consenso"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alberto Martinez: "Osasun Ministerioak ez du entzuten, eta Estatutu Marko bat aurrera ateratzeko elkarrizketa eta adostasuna behar dira"
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EITB

Última actualización

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha lamentado este domingo en Radio Euskadi la posición del Ministerio de Sanidad respecto a la reforma del Estatuto Marco, ya que considera que es imprescindible contar con diálogo, escucha y consenso entre todas las partes implicadas.

Salud Comunidad Autonóma Vasca Política

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