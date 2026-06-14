Alberto Martinez: "Osasun Ministerioak ez du entzuten, eta estatutu marko bat aurrera ateratzeko elkarrizketa eta adostasuna behar dira"
Alberto Martinez Osasun sailburuak Radio Euskadin deitoratu egin du Osasun Ministerioak Estatutu Markoaren erreformari buruz duen jarrera; izan ere, horren ustez, ezinbestekoa da inplikatutako alde guztien artean elkarrizketa eta adostasuna izatea.
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Ansolaren esanetan, EAJ ez da inoiz egongo Vox partaide den alternatibetan: "Voxekin inoiz ez, ezer ez"
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Voxen alternatiba politiko oro baztertu du: "Ez dugu inoiz parte hartuko Vox presente dagoen inongo alternatibatan... printzipioengatik, balioengatik, gure herriarekiko errespetuagatik. Voxekin inoiz ez, ezer ez".
EAJren eta PSE-EEren arteko talka Bizkaiko plan fiskala dela eta
Talentua erakartzeko eta enpresen sustraitzea indartzeko asmoz Bizkaiak kenkari fiskalen pakete handi bat iragarri eta biharamunean, euskal sozialistek euren haserrea agertu dute, bai edukiagatik, bai formagatik. Mikel Torres Bizkaiko PSE-EEko buru, Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak esan du bere alderdiak komunikabideen bidez izan duela horren berri.
Podemos Euskadik M-15eko espiritua berreskuratzeko deia egin du, herritarrak ustelkeriarekin "nazkatuta" daudelako
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, M-15aren espiritua berreskuratzeko deia egin du, gaur egun, orain 15 urte bezala, herritarrak "nazkatuta" daudelako "ustelkeriarekin, erreskate publikoetan egindako azpijokoekin eta pertsona gutxi batzuek erakundeak beren onurarako erabiltzearekin".
PPk azalpenak eskatuko ditu USaPeko euskara azterketan izandako zero mordoagatik, eta ikerketa eskatu du
Esther Martinez EAEko PPko idazkari nagusiak iragarri duenez, bere alderdiak azalpenak eskatuko ditu, Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) euskara azterketan zero mordoa izan delako. Suspentso gehienak itunpeko ikastetxeetako, A ereduko eta epaimahai jakin batzuetako ikasleek izan dituzte.
Enplegu publikoaren legeari segurtasun juridikoa ematea espero du EAJk, eta EH Bilduk akordioa posible ikusten du "alderdi askotan"
PSE-EEk "akordioak hautsi" izana egotzi die jeltzaleei, "hainbat hilabetez negoziatzen egon ostean", eta PPk eta Voxek "politika inposatzailea" dela uste dute.
EAJk Ipar Euskal Herrirako bere marka berritu du: Le Parti Basque
Aitor Estebanek Bidarten adierazi duenez, nomenklatura berri honek alderdiaren "balioak eta ideologia abertzale eta zentrokoa hobeto ordezkatzen ditu".
Eusko Jaurlaritzak ertzain baten aurka Leioan izan den "seinalatze publikoa" gaitzetsi du
Hainbat kartel agertu dira Leioako ikastetxe baten inguruan, maiatzaren 23an Loiuko aireportuan izan zen Ertzaintzaren dispositiboaren arduraduna seinalatuz.
Ibone Bengoetxea: "Munduko txapelketa ekartzeko marra gorria akordio orekatua da"
Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateari buruz galdetu dio Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari. FIFAren baldintzak "ez dira gutxi, ezta txikiak ere", Bengoetxearen hitzetan, eta hirietako mugikortasuna mugatzea edo munduko txapelketak "hiriko beste ekitaldi propioekin" bat ez egitea nabarmendu du horien artean. Eusko Jaurlaritzak "ez du txeke zuririk sinatuko, ezta hankak, eskuak eta ahoa lotuko ere", gaineratu du.
Zapatero kontrabando eta delitu fiskalengatik ikertzen ari da Calama epailea, bulegoan aurkitutako bitxiengatik
Plus ultra auzia ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileak pieza bereizitua zabaltzea agindu du 1,3 milioi euroko balio estimatua duten bitxien harira, horien jatorria behar bezala "justifikatuta" ez dagoelakoan.
EH Bildu abstenitu egin da, eta zabalik utzi du ados jartzeko aukera EPEetan euskarari segurtasuna emateko
Koalizio abertzaleak ez du argitu proposamenaren behin betiko onarpena babestuko duen, baina "akordiorik eza ez da aukera bat", ohartarazi du.