OSASUNA
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Alberto Martinez: "Osasun Ministerioak ez du entzuten, eta estatutu marko bat aurrera ateratzeko elkarrizketa eta adostasuna behar dira"

Alberto Martínez: "El Ministerio de Sanidad no escucha, y para sacar adelante un Estatuto Marco hace falta diálogo y consenso"
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak Radio Euskadin deitoratu egin du Osasun Ministerioak Estatutu Markoaren erreformari buruz duen jarrera; izan ere, horren ustez, ezinbestekoa da inplikatutako alde guztien artean elkarrizketa eta adostasuna izatea.

Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

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Ibone Bengoetxea Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ibone Bengoetxea: "Munduko txapelketa ekartzeko marra gorria akordio orekatua da"

Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateari buruz galdetu dio Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari. FIFAren baldintzak "ez dira gutxi, ezta txikiak ere", Bengoetxearen hitzetan, eta hirietako mugikortasuna mugatzea edo munduko txapelketak "hiriko beste ekitaldi propioekin" bat ez egitea nabarmendu du horien artean. Eusko Jaurlaritzak "ez du txeke zuririk sinatuko, ezta hankak, eskuak eta ahoa lotuko ere", gaineratu du.

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