Será noticia: Informe de Saretzen sobre Movilidad, la mayor OPE de la historia de Osakidetza y Mitoaroa III
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de junio de 2026:
- EITB y Tokilom publican este viernes un estudio sobre la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca, en la 10ª edición de Saretzen. Una de las conclusiones es que las mujeres ganan peso al volante: el número de conductoras crece más del doble que el de conductores en la última década
- Arranca la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas en nueve categorías. Las pruebas selectivas se celebrarán en el BEC de Barakaldo entre hoy y el domingo, en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.
- Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. EITB ofrecerá en directo el concierto Mitoaroa III del sábado desde San Mamés. Más allá de un simple concierto, el grupo navarro propone en esta ocasión una experiencia que nos llevará al futuro, una combinación de música, narración y tecnología. Entrevistado en EIB, Pello Reparaz ha adelantado algunas pinceladas del espectáculo.
Zure interesekoa izan daiteke
Arranca este viernes la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas
Las pruebas correspondientes a nueve categorías se desarrollarán entre el viernes y el domingo en el BEC, y Osakidetza recomienda a las personas aspirantes acudir con suficiente antelación, ya que no se permitirá el acceso una vez iniciadas las pruebas.
Abierto el plazo para que los inversores muestren su interés por Tubos Reunidos
La jueza que gestiona el concurso de acreedores ha activado el proceso de compra y ha aceptado las reglas del administrador concursal, dando prioridad a la venta del grupo.
Navarra agota su stock de vivienda nueva y Euskadi lo reduce al 0,23 % a cierre de 2025
A finales de año, en la Comunidad Autónoma Vasca había 2502 viviendas sin vender. A nivel estatal, el stock de vivienda nueva ascendió a 452 670.
El personal técnico de espectáculos y eventos volverá a parar
Tal y como hiciera el pasado 15 de mayo, el personal del sector irá a la huelga en fechas aún por definir del festival Bilbao BBK Live y las fiestas de Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
Ganaderos del Pirineo piden "limitar" la población de osos a una cantidad "compatible" con la ganadería extensiva
Tras el avistamiento de ejemplares en zonas cercanas a los pueblos de Ezcároz y Aribe, la preocupación se ha extendido entre los ganaderos de la zona que temen las consecuencias que tendrá en sus rebaños.
El comité de empresa de Tubos Reunidos pide en el Congreso de los Diputados que se garantice la continuidad de la compañía
Los representantes de los trabajadores de la planta de Amurrio, que cuenta con 870 empleados, se han reunido este miércoles con varios grupos políticos -entre ellos EH Bildu y Podemos-, para presentar una propuesta no de ley en el Congreso. Han planteado que la deuda de la SEPI pueda convertirse en acciones para asegurar la actividad de la fábrica y el empleo, y reclaman un plan industrial y medidas de apoyo por parte de la banca, entre ellos al BBVA, como accionista y acreedor. Tubos Reunidos afronta actualmente un concurso de acreedores con una deuda de 263 millones de euros.
Tubacex apuesta por activar un ERTE de casi 8 meses en las plantas de Llodio y Amurrio ante el parón en la actividad
Esta medida se plantea por la bajada de pedidos que ha supuesto el cierre del estrecho de Ormuz. Las cosas podrían cambiar si se materializa el acuerdo entre Irán y EE. UU y se reabre el paso.
Bizkaia se presenta en Madrid como "un lugar para construir el futuro" para atraer inversores
La Diputación ha presentado su reforma fiscal ante un centenar de representantes de empresas, grandes compañías e instituciones en Madrid.
Muere un trabajador en las obras del Topo de San Sebastián
Según ha informado Euskal Trenbide Sarea en un comunicado, durante la ejecución de unos trabajos en túnel, una máquina ha volcado y ha atrapado al operario que ha fallecido.