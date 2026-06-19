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Será noticia: Informe de Saretzen sobre Movilidad, la mayor OPE de la historia de Osakidetza y Mitoaroa III

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Euskal Herriko mapa Saretzen - 2
Irudia: Orain
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de junio de 2026:

- EITB y  Tokilom publican este viernes un estudio sobre la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca, en la 10ª edición de Saretzen. Una de las conclusiones es que las mujeres ganan peso al volante: el número de conductoras crece más del doble que el de conductores en la última década

- Arranca la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas en nueve categorías. Las pruebas selectivas se celebrarán en el BEC de Barakaldo entre hoy y el domingo, en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.

- Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. EITB ofrecerá en directo el concierto Mitoaroa III del sábado desde San Mamés. Más allá de un simple concierto, el grupo navarro propone en esta ocasión una experiencia que nos llevará al futuro, una combinación de música, narración y tecnología. Entrevistado en EIB, Pello Reparaz ha adelantado algunas pinceladas del espectáculo.

 

 

Titulares de Hoy Saretzen Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Economía

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acompaña a los representantes del Comité de Empresa de Tubos Reunidos frente al Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Podemos y el comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) han presentado una iniciativa en el Congreso de Diputados, en la que se proponen medidas para asegurar la continuidad de la empresa, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Marta Fernández / Europa Press 17/6/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

El comité de empresa de Tubos Reunidos pide en el Congreso de los Diputados que se garantice la continuidad de la compañía

Los representantes de los trabajadores de la planta de Amurrio, que cuenta con 870 empleados, se han reunido este miércoles con varios grupos políticos -entre ellos EH Bildu y Podemos-, para presentar una propuesta no de ley en el Congreso. Han planteado que la deuda de la SEPI pueda convertirse en acciones para asegurar la actividad de la fábrica y el empleo, y reclaman un plan industrial y medidas de apoyo por parte de la banca, entre ellos al BBVA, como accionista y acreedor. Tubos Reunidos afronta actualmente un concurso de acreedores con una deuda de 263 millones de euros.

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