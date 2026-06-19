Será noticia: Informe de Saretzen sobre Movilidad, la mayor OPE de la historia de Osakidetza y Mitoaroa III

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de junio de 2026:

- EITB y Tokilom publican este viernes un estudio sobre la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca, en la 10ª edición de Saretzen. Una de las conclusiones es que las mujeres ganan peso al volante: el número de conductoras crece más del doble que el de conductores en la última década

- Arranca la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas en nueve categorías. Las pruebas selectivas se celebrarán en el BEC de Barakaldo entre hoy y el domingo, en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.

- Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. EITB ofrecerá en directo el concierto Mitoaroa III del sábado desde San Mamés. Más allá de un simple concierto, el grupo navarro propone en esta ocasión una experiencia que nos llevará al futuro, una combinación de música, narración y tecnología. Entrevistado en EIB, Pello Reparaz ha adelantado algunas pinceladas del espectáculo.