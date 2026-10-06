La economía crecerá en Euskadi un 2,2 % en 2026 y un 1,9 % en 2027

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha actualizado el escenario macroeconómico de Euskadi para el periodo 2026-2027, una vez conocidos los resultados correspondientes al segundo trimestre y revisadas las hipótesis sobre el entorno internacional, los precios y las condiciones financieras.

La nueva previsión sitúa el crecimiento de la economía vasca en el 2,2 % en 2026, tres décimas por encima de la estimación anterior, y en el 1,9 % en 2027, dos décimas más. La revisión responde principalmente a que el crecimiento registrado durante el segundo trimestre fue dos décimas superior al previsto hace tres meses, así como a la actualización de las perspectivas de las principales economías del entorno.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha explicado que “los datos disponibles muestran un crecimiento superior al previsto anteriormente, lo que permite revisar al alza las estimaciones para 2026 y 2027”. Torres ha señalado también que “el escenario continúa sujeto a importantes elementos de incertidumbre vinculados a la situación internacional, los costes energéticos, la inflación y los tipos de interés”.

La demanda interna continuará siendo el principal soporte del crecimiento de la economía vasca. El consumo de los hogares estará respaldado por la creación de empleo, la recuperación acumulada de los salarios reales y la capacidad de ahorro de las familias. La inversión empresarial mantendrá tasas positivas, aunque se prevé una moderación progresiva debido a unas condiciones de financiación más exigentes y a la finalización de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos.

Previsiones sobre el empleo

Los últimos datos de afiliación muestran que Euskadi registró en septiembre 10 336 cotizantes más a la Seguridad Social, lo que situó la afiliación en 1 041 618 personas, en un mes en el que se formalizaron más de 87 000 contratos, un 10,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Las previsiones apuntan a la creación de alrededor de 22 000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante 2026 y 2027. El aumento de la población activa, relacionado principalmente con la incorporación de población de origen extranjero, lleva a situar la tasa de paro prevista para 2026 en el 6,8 %, mientras que en 2027 se estima que la tasa descenderá hasta el 6,4 %.

Evolución por sectores

Desde la perspectiva de la oferta, los servicios continuarán siendo el sector con mayor aportación al crecimiento de la economía vasca. La construcción mantendrá tasas positivas, aunque moderará su evolución. La industria registrará un crecimiento limitado en 2026, condicionada por el entorno exterior y los costes energéticos, y se prevé una recuperación gradual durante 2027, en función de la evolución de los mercados europeos.

El sector exterior realizará una aportación negativa al crecimiento en 2026, debido al limitado avance de las exportaciones y al aumento de las importaciones. Para 2027 se prevé una mejora progresiva, aunque su evolución continuará condicionada por los costes energéticos, la situación de las economías europeas y la capacidad exportadora de las empresas vascas.