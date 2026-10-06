Ekonomia % 2,2 haziko da Euskadin aurten eta % 1,9 datorren urtean
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, "azken datuek urtarrilean aurreikusitakoa baino hazkunde handiagoa erakusten dute". Bestalde, lanaldi osoko 22.000 lanpostu inguru sortuko dira 2026an eta 2027an Euskadin.
Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak 2026-2027 aldirako egoera makroekonomikoa eguneratu du, bigarren hiruhilekoari dagozkion emaitzak ezagutu eta nazioarteko inguruneari, prezioei eta finantza baldintzei buruzko hipotesiak berrikusi ondoren.
Aurreikuspen berriaren arabera, Euskadiko ekonomia % 2,2 haziko da aurten, urtarrilean aurreikusitakoa baino hiru hamarren gehiago, eta % 1,9 haziko da 2027an, bi hamarren gehiago. Berrikuspenaren arrazoi nagusia da bigarren hiruhilekoan izandako hazkundea duela hiru hilabete aurreikusitakoa baino bi hamarren handiagoa izan zela, bai eta inguruko ekonomia nagusien aurreikuspenak eguneratu direla ere.
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, "azken datuek urtarrilean jasotakoek baino hazkunde handiagoa erakusten dute". Dena dela, Torresek azaldu du nazioarteko egoerak, energia kostuak, inflazioak eta interes tasek eragindako ziurgabetasunak gaur egungo agertoki ekonomikoa baldintzatuko dutela.
Gauzak horrela, barne eskaria izango da aurrerantzean ere Euskadiko ekonomiaren hazkundearen euskarri nagusia. Horrela, enpleguaren sorrerak, soldaten igoerak eta familiek aurrezteko duten gaitasunak babestuko dute etxeetako kontsumoa. Bestalde, inbertsio enpresarialak ere goranzko joerari eutsiko dio, nahiz eta mantsoago egingo duen gora, finantziazio baldintzak zorroztuko direlako eta Europako funtsekin lotutako hainbat proiektu bukatuko direlako.
Enpleguari lotutako aurreikuspenak
Afiliazioari buruzko azken datuen arabera, Euskadin, irailean, 10.336 kotizatzaile gehiago izan ziren Gizarte Segurantzan; guztira, 1.041.618 afiliatu. Hilabete berean, 88.000 kontratu baino gehiago egin ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 10,3 gehiago.
Aurreikuspenen arabera, lanaldi osoko 22.000 lanpostu inguru sortuko dira 2026an eta 2027an Euskadin. Biztanleria aktiboaren hazkundeari esker —batez ere, atzerritar jatorriko biztanleak— % 6,8an kokatuko da langabezia tasa 2026an; 2027an, berriz, % 6,4ra jaitsiko da.
Bilakaera, sektoreka banatuta
Eskaintzari dagokionez, zerbitzuena izango dira 2026an eta 2027an Euskadiko ekonomiaren hazkundeari ekarpen handiena egingo dion sektorea.
Eraikuntzak ere tasa positiboei eutsiko die, baina bere bilakaera moteldu egingo da. Industriak hazkunde mugatua izango du 2026an, Euskaditik kanpoko egoerak eta energia kostuek baldintzatuta egongo delako, eta 2027an pixkanaka suspertuz joango da, Europako merkatuen bilakaeraren arabera.
Kanpo sektoreak ekarpen negatiboa egingo dio hazkunde ekonomikoari 2026an, esportazioak ezer gutxi haziko direlako eta inportazioak handitu egingo direlako. 2027rako hobekuntza progresiboa aurreikusten da, baina kasu honetan ere energia kostuek, Europako ekonomiaren egoerak eta euskal enpresen esportazio gaitasunak baldintzatuko du agertokia.