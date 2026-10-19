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Denis Itxaso defiende nuevas medidas para movilizar las viviendas vacías en alquiler

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El consejero de Vivienda ha citado, entre las nuevas medidas, el seguro gratuito de Alokabide. Además, ha destacado el cambio de postura de EH Bildu en materia de vivienda. Itxaso ha participado este lunes en el informativo matinal “Egun On” de ETB.

Vivienda Denis Itxaso Comunidad Autonóma Vasca Economía

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