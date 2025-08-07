Fuego
El incendio en el sur de Francia "ya no avanza", aunque sigue sin estar controlado

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A fire engine tackles a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Francia). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Frantziako hegoaldeko Corbières mendigunean piztutako sutea "ez aurrera ez atzera dago", baina oraindik ez dago kontrolpean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El incendio que arrasa desde el martes el macizo de Corbières es el más voraz registrado en el Estado galo desde el año 1949, al quemar más de 16 000 hectáreas. El prefecto en el departamento de Aude, Christian Pouget, ha advertido de que aún está por ver cuántas de las hectáreas corresponden a zonas agrícolas o viñedos. "Creemos que son unas 900", ha dicho en una primera estimación.

Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16 000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbieres, al norte de Perpiñán
