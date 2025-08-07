Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.
Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi
Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.
Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
AEBko presidenteak, bestalde, esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.
Sute ikaragarri batek hildako bat utzi eta 16.000 hektarea kiskali ditu Frantzian
Gainera, bederatzi suhiltzaile zauritu dira, horietako bat larri, eta 13 herritar, horietako bat ere larri. Sua hasi eta hurrengo egunean, lehen zantzuen arabera eskualdeko errepide batean egindako arduragabekeria baten ondorioz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute, haize bortitzak lagunduta.
Hiroshimako bonbardaketa atomikotik 80 urte, gatazka globalek ilundutako giroan
Japoniako Hiroshimak hirian AEBko Armadak egindako bonbardaketa atomikoaren 80. urteurrena izan da asteazken honetan, gaur egungo gatazken itzalpean eta 'hibakusha' bizirauleen aldarrien artean, arma horiek berriro erabil ez daitezen. Biktimen senideek, 120 herrialde eta eskualdetako politikari nazional eta diplomatikoen ordezkariek parte hartu dute omenaldian.