Brote de chikunguña en China: más de 7.000 contagiados en el sureste del país

China ha fumigado completamente la ciudad de Foshuan, como en tiempos de pandemia de la COVID-19. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Chikungunya agerraldia Txinan: 7000 kasutik gora hego-ekialdean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los casos de la enfermedad de chikunguña han aumentado de forma brutal en China hasta superar ya los 7000. Las autoridades han tomado medidas rápidamente y han fumigado completamente la ciudad de Foshan. Estas imágenes recuerdan a las de la época de pandemia de la COVID-19.

Enfermedades China Internacional

