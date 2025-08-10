Tigre-eltxoa
Chikungunya agerraldia Txinan: 7000 kasutik gora hego-ekialdean

18:00 - 20:00
Txinak Foshuan hiria guztiz fumigatu du, COVID-19ko pandemia garaian bezala. Bideotik hartutako irudia.
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Chikungunya gaixotasunaren kasuek bortizki egin dute gora Txinan, eta 7000 baino gehiago dira jada. Agintariek berehala hartu dituzte neurriak, eta Foshan hiria guztiz fumigatu dute. Horiek COVID-19aren pandemia garaia gogora ekartzen dute.

