Los países europeos del Consejo de Seguridad urgen a Israel a "revertir" su plan de ocupar Gaza
Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia han alertado del riesgo para los rehenes, y sostienen que de esta forma empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza.
Los cinco países europeos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU urgen a Israel a revertir su plan de ocupar Gaza, al denunciar que podría "violar el derecho internacional".
El Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia, que han participado en una reunión extraordinaria este domingo para discutir la ocupación en Palestina, "condenan la decisión del Gobierno de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza" en un pronunciamiento conjunto.
"Este plan violaría el derecho internacional humanitario. Llamamos a Israel urgentemente a revertir esta decisión y no implementarla, y reiteramos que cualquier intento de anexión o expansión de la ocupación viola el derecho internacional", según ha subrayado Samuel Zbogar, representante de Eslovenia en el Consejo de Seguridad.
Los países europeos han alertado de riesgos para "las vidas de los civiles en Gaza", además de los rehenes, tras difundirse que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel avala un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar Gaza.
Consideran que la "decisión del Gobierno de Israel no hará nada para garantizar el regreso de los rehenes y podría arriesgar aún más sus vidas".
También han indicado que "empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza, y amenaza con más muertes y desplazamiento masivo de los civiles palestinos".
Los representantes europeos reiteran que "la situación de hambruna es tan severa, que civiles desesperados están tomando el riesgo de que los maten en los sitios de distribución de ayuda para alimentar a sus familias".
"Tenemos un mensaje claro para Israel: levanten sus restricciones a la distribución de ayuda para permitir que la ONU establezca socios humanitarios para operar de formar segura", manifestaron.
Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva contra Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.
