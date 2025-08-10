PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los países europeos del Consejo de Seguridad urgen a Israel a "revertir" su plan de ocupar Gaza

Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia han alertado del riesgo para los rehenes, y sostienen que de esta forma empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza.

(Foto de ARCHIVO) UNITED NATIONS, April 3, 2024 -- A UN Security Council meeting on children and armed conflict is held at the UN headquarters in New York, on April 3, 2024. The United Nations raised alarms Wednesday over the alarming global uptick in incidents where humanitarian aid for children is being obstructed, warning of dire consequences for the most vulnerable. Europa Press/Contacto/Eskinder Debebe/UN Photo 04/4/2024
Consejo de Seguridad de la ONU. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana "iraultzeko" eskatu diote Israeli
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los cinco países europeos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU urgen a Israel a revertir su plan de ocupar Gaza, al denunciar que podría "violar el derecho internacional".

El Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia, que han participado en una reunión extraordinaria este domingo para discutir la ocupación en Palestina, "condenan la decisión del Gobierno de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza" en un pronunciamiento conjunto.

"Este plan violaría el derecho internacional humanitario. Llamamos a Israel urgentemente a revertir esta decisión y no implementarla, y reiteramos que cualquier intento de anexión o expansión de la ocupación viola el derecho internacional", según ha subrayado Samuel Zbogar, representante de Eslovenia en el Consejo de Seguridad.

Los países europeos han alertado de riesgos para "las vidas de los civiles en Gaza", además de los rehenes, tras difundirse que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel avala un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar Gaza.

Consideran que la "decisión del Gobierno de Israel no hará nada para garantizar el regreso de los rehenes y podría arriesgar aún más sus vidas".

También han indicado que "empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza, y amenaza con más muertes y desplazamiento masivo de los civiles palestinos".

Los representantes europeos reiteran que "la situación de hambruna es tan severa, que civiles desesperados están tomando el riesgo de que los maten en los sitios de distribución de ayuda para alimentar a sus familias".

"Tenemos un mensaje claro para Israel: levanten sus restricciones a la distribución de ayuda para permitir que la ONU establezca socios humanitarios para operar de formar segura", manifestaron.

Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva contra Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Delitos Denuncias Derechos humanos Onu Organización Naciones Unidas Reino Unido Francia Dinamarca Grecia Eslovenia Europa Unión Europea Internacional

Más noticias sobre internacional

Dejó unos 74.000 muertos, tan solo tres días después del también bombardeo nuclear de Hiroshima que acabó con la vida de otras 140.000 personas. Autoridades niponas y supervivientes han instado a aprender de los horrores, y mantener el recuerdo del trágico 9 de agosto de 1945
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nagasaki recuerda a las víctimas de la bomba atómica 80 años después con un minuto de silencio

Nagasaki ha guardado un minuto de silencio en conmemoración del 80 aniversario del lanzamiento por parte de EE. UU. de una bomba nuclear. Dejó unos 74.000 muertos, tan solo tres días después del también bombardeo nuclear de Hiroshima que acabó con la vida de otras 140.000 personas. Autoridades niponas y supervivientes han instado a aprender de los horrores, y mantener el recuerdo del trágico 9 de agosto de 1945.

Cargar más