Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli

Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.

(Foto de ARCHIVO) UNITED NATIONS, April 3, 2024 -- A UN Security Council meeting on children and armed conflict is held at the UN headquarters in New York, on April 3, 2024. The United Nations raised alarms Wednesday over the alarming global uptick in incidents where humanitarian aid for children is being obstructed, warning of dire consequences for the most vulnerable. Europa Press/Contacto/Eskinder Debebe/UN Photo 04/4/2024
NBEko Segurtasun Kontseilua. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NBEko Segurtasun Kontseilua osatzen duten Europako bost herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli, "nazioarteko zuzenbidea urratu" ahal duela argudiatuta.

Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak ezohiko bilera batean parte hartu dute igande honetan Palestinaren okupazioa eztabaidatzeko, eta gaitzetsi egin dute Israelgo Gobernuak Gazan operazio militarra zabaltzeko berriki iragarritako plana.

Samuel Zbogar Esloveniak Segurtasun Kontseiluan duen ordezkariak azpimarratu duenez, "plan horrek nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratuko luke. Hori dela eta, Israeli premiaz dei egiten diogu asmo hori alde batera uzteko. Berriro diogu: okupazioaren anexio edo hedapen saiakera orok nazioarteko zuzenbidea urratzen du".

Hala, Israelgo Gobernuaren Segurtasun Kabineteak Benjamin Netanyahu lehen ministroaren plan militarra onartu ostean, NBEko Segurtasun Kontseilua osatzen duten Europako bost herrialdeek "Gazako herritarrentzako bizitzarako arriskuez" ohartarazi dute.

Horien ustez, "Israelgo Gobernuaren erabakiak ez du bahituen itzulera bermatuko, eta are gehiago jar dezake arriskuan horien bizitza".

"Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo du, eta palestinarren heriotza gehiago eta desplazamendu masiboak ekarriko ditu", gaineratu dute.

Europako ordezkariek berretsi dutenez, "gosete egoera oso larria da, eta erabat etsita dauden zibilak laguntza humanitarioa eskaintzen duten tokietan hiltzeko arriskua onartzen ari dira euren familiak elikatzeko".

"Mezu argia dugu Israelentzat: kendu itzazue laguntza humanitarioa banatzeko mugak, NBEk esku har dezan, banaketak seguruak izan daitezen", adierazi dute.

Netanyahuk iragarritakoaren arabera, Israelek "laster" abiaraziko du Gazaren aurkako operazio militar berria, “Hamasen esku dauden azken bi gotorlekuak” kontrolatzeko asmoz, bai eta Gazako Zerrendaren erdialdean eta hegoaldean dauden errefuxiatuen kanpalekuak kontrolatzeko ere.

