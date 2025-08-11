Israel mata al destacado periodista Anas Al Sharif y a varios reporteros en un ataque en Gaza
El periodista palestino Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados en su cobertura de la guerra de Gaza, y seis periodistas de la cadena Al Yazira han muerto en un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza que ha dejado hasta el momento al menos otras dos víctimas mortales.
Después de que lo avanzara la cadena, citando a fuentes médicas, el Ejército israelí ha confirmado en su cuenta de la red X que Al Sharif murió en un ataque efectuado contra el enclave palestino y ha reiterado una acusación previa de que estaba integrado en la estructura del brazo armado de el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), desmentida por el medio.
De esta manera, indica en un comunicado, los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.
En total, diez empleados de Al Yazira han fallecido a manos del Ejército israelí desde el principio de su ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre de 2023. Según las cifras de las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, 238 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes desde entonces, en lo que han denunciado como acciones "con premeditación, deliberadas e intencionales".
El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por por el medio y por el propio periodista, quien afirmó ser víctima de una "campaña de amenazas debido a (su) trabajo como periodista".
"Reafirmo: Yo, Anas Al Sharif, soy periodista sin afiliación política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos", aseguró en su cuenta de la red social X, denunciando que "en un momento en que una hambruna mortal asola Gaza, decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una amenaza".
Este mismo domingo, el Ejército israelí, tras confirmar la muerte del reportero, ha insistido en que "se hacía pasar por un periodista de Al Jazeera" cuando en realidad "era el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de Israel".
"La inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales, prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", ha asegurado el Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre la muerte de los otros tres reporteros.
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", así arranca la carta de despedida del periodista Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara.
Los países europeos del Consejo de Seguridad urgen a Israel a "revertir" su plan de ocupar Gaza
Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia han alertado del riesgo para los rehenes, y sostienen que de esta forma empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza.
Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la Ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central
"Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado el primer ministro de Israel. Sostiene, además, que no existe hambruna en Gaza, y que todo se trata de una "campaña de distorsión".
