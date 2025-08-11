Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan
Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.
Anas Al-Sharif kazetari palestinarra eta Al Jazeera telebista kateko lau kazetari hil ditu Israelek Gaza hirian, hedabideek erabiltzen zuten denda baten aurka erasoa jota.
Kateak aurreratu zuen, iturri medikoak aipatuta, eta Israelgo Armadak X sareko bere kontuan baieztatu egin du Al-Sharif Palestinako enklabearen aurka egindako eraso batean hil zela, eta adierazi du Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren beso armatuaren egituran integratuta zegoela.
Horrela, agiri batean adierazi dute sei direla hil dituzten kazetariak: Anas Al Sharif eta Mohamed Qraiqea, Al Jazeerako berriemaleak; Ibrahim Zaher eta Moamen Aliwa fotokazetariak; Mohamed Nofal fotokazetarien laguntzailea, eta Al Khalidi bera.
Guztira, Al Jazeerako hamar langile hil dira Israelgo Armadaren esku 2023ko urrian Gazako Zerrendaren aurkako erasoa hasi zenetik. Gazatarren agintarien arabera, Hamasen kontrolpean, informazio munduko 238 profesional hil dira ordutik Israelen erasoetan, eta salatu dute "nahita" hil dituztela.
Israelgo Armadak joan den hilean salatu zuen, Avichai Adraee bozeramailearen bitartez, Al Sharif Hamaseko Izz ad-Din al-Qassam Brigadetako kidea zela. Hedabideak eta kazetariak berak ukatu egin zuten hori, eta adierazi zuen "mehatxu-kanpaina" baten biktima zela, "kazetari gisa egindako lanagatik".
"Berriz esango dut: ni, Anas Al Sharif, afiliazio politikorik gabeko kazetaria naiz. Nire eginkizun bakarra egiaren berri ematea da", adierazi zuen X sare sozialeko bere kontuan, "gosete hilgarriak Gaza hartuta duenean, egia esatea, okupazioaren iritzian, mehatxu bihurtu da" salatu zuen orduan.
Israelgo Armadak kazetaria hil egin dela baieztatu ostean, adierazi du "Al Jazeerako kazetariarena" ari zela egiten, baina "Hamaseko zelula terrorista baten burua" zela eta "Israelgo zibilen eta tropen aurkako eraso aurreratuak" zuzentzen zituela.
"Gazako inteligentziak eta dokumentuek, zerrendak, entrenamendu terroristaren erregistroak eta soldata-nominak barne, frogatzen dute Hamasen infiltratua zela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Anas al Sharif kazetariaren agur-gutuna: "Jakin ezazue Israelek ni hiltzea lortu duela"
"Hitz hauek iristen bazaizkizue, jakin ezazue Israelek ni hiltzea eta nire ahotsa isilaraztea lortu duela", horrela abiatzen da Anas al Sharif Al Jazeerako kazetariak idatzitako agur-gutuna.
Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli
Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.
Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk
"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina bat" dela esan du.
Chikungunya agerraldia Txinan: 7.000 kasutik gora hego-ekialdean
Chikungunya kasuek gora egin dute nabarmen Txinan, eta 7.000 baino gehiago dira jada. Agintariek berehala hartu dituzte neurriak, eta Foshan hiria fumigatu dute. Covid-19aren pandemia garaia ekarri dute gogora.
Gutxienez 200 pertsona atxilotu dituzte Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean
Palestine Action taldea legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Erresuma Batuan uztailetik, bertako aireko armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatu ondoren.
Nagasakik minutu bateko isilunearekin gogoratu ditu bonba atomikoaren biktimak, 80 urte geroago
Minutu bateko isilunea egin dute Nagasakin, AEBk bonba nuklearra jaurti zuenetik 80 urte bete direla gogora ekartzeko. 74.000 hildako utzi zituen, Hiroshiman 140.000 pertsona hil eta hiru egunera. Agintari nipondarrek eta bizirik atera zirenek izugarrikerietatik ikasteko eta 1945eko abuztuaren 9ko oroitzapen tragikoa gogoan izateko eskatu dute.
Kiev aintzat izan gabe hartutako erabakiak jaiotzerako "hilda" daudela esan du Zelenskik
Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.
Trump eta Putin abuztuaren 15ean bilduko dira, Alaskan, Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko
Oraindik ez dago argi Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ordezkaritzarik izango ote duen akordio bat lortzen saiatzeko hitzordu honetan. Datozen orduetan xehetasun gehiago emango dituztela iradoki du AEBko presidenteak.
Mendi bat erditik moztu dute Txinan 600 metroko altueran dagoen autobide bat eraikitzeko
Guizhou probintzian, ingeniariek mendia zatitu dute autobide moderno bat eraikitzeko. Lehergaiak eta zulatzeko teknika aurreratuak erabili dituzte korridore zabal bat sortzeko.