Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan

Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Anas Al-Sharif kazetari palestinarra eta Al Jazeera telebista kateko lau kazetari hil ditu Israelek Gaza hirian, hedabideek erabiltzen zuten denda baten aurka erasoa jota.

Kateak aurreratu zuen, iturri medikoak aipatuta, eta Israelgo Armadak X sareko bere kontuan baieztatu egin du Al-Sharif Palestinako enklabearen aurka egindako eraso batean hil zela, eta adierazi du Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren beso armatuaren egituran integratuta zegoela.

Horrela, agiri batean adierazi dute sei direla hil dituzten kazetariak: Anas Al Sharif eta Mohamed Qraiqea, Al Jazeerako berriemaleak; Ibrahim Zaher eta Moamen Aliwa fotokazetariak; Mohamed Nofal fotokazetarien laguntzailea, eta Al Khalidi bera. 

Guztira, Al Jazeerako hamar langile hil dira Israelgo Armadaren esku 2023ko urrian Gazako Zerrendaren aurkako erasoa hasi zenetik. Gazatarren agintarien arabera, Hamasen kontrolpean, informazio munduko 238 profesional hil dira ordutik Israelen erasoetan, eta salatu dute "nahita" hil dituztela.

Israelgo Armadak joan den hilean salatu zuen, Avichai Adraee bozeramailearen bitartez, Al Sharif Hamaseko Izz ad-Din al-Qassam Brigadetako kidea zela. Hedabideak eta kazetariak berak ukatu egin zuten hori, eta adierazi zuen "mehatxu-kanpaina" baten biktima zela, "kazetari gisa egindako lanagatik".

"Berriz esango dut: ni, Anas Al Sharif, afiliazio politikorik gabeko kazetaria naiz. Nire eginkizun bakarra egiaren berri ematea da", adierazi zuen X sare sozialeko bere kontuan, "gosete hilgarriak Gaza hartuta duenean, egia esatea, okupazioaren iritzian, mehatxu bihurtu da" salatu zuen orduan.

Israelgo Armadak kazetaria hil egin dela baieztatu ostean, adierazi du "Al Jazeerako kazetariarena" ari zela egiten, baina "Hamaseko zelula terrorista baten burua" zela eta "Israelgo zibilen eta tropen aurkako eraso aurreratuak" zuzentzen zituela.

"Gazako inteligentziak eta dokumentuek, zerrendak, entrenamendu terroristaren erregistroak eta soldata-nominak barne, frogatzen dute Hamasen infiltratua zela.

