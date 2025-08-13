Líderes europeos han pedido este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las conversaciones previstas este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empiecen por plantear un alto el fuego y no dejar fuera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

La cumbre del viernes entre los presidentes de EE. UU. Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska, según ha confirmado la Casa Blanca.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha descrito hoy una serie de puntos que deben estar presentes en la reunión entre Putin y Trump, entre ellas que el punto de partida de las negociaciones sea un alto el fuego que siente las bases para una "paz duradera" en la región.

Asimismo, ha reiterado durante una rueda de prensa junto a Zelenski en Berlín que "no se puede tomar ninguna decisión" con respecto al intercambio de territorio sin Kiev, mientras que son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para el país.

Sus palabras tienen lugar tras una videoconferencia "constructiva" con Trump después de un primer encuentro entre los líderes europeos --entre ellos los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen-- y Zelenski. También ha estado presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.