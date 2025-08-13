Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego como punto de partida en la reunión del viernes con Putin en Alaska
Líderes europeos han pedido este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las conversaciones previstas este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empiecen por plantear un alto el fuego y no dejar fuera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.
La cumbre del viernes entre los presidentes de EE. UU. Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska, según ha confirmado la Casa Blanca.
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha descrito hoy una serie de puntos que deben estar presentes en la reunión entre Putin y Trump, entre ellas que el punto de partida de las negociaciones sea un alto el fuego que siente las bases para una "paz duradera" en la región.
Asimismo, ha reiterado durante una rueda de prensa junto a Zelenski en Berlín que "no se puede tomar ninguna decisión" con respecto al intercambio de territorio sin Kiev, mientras que son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para el país.
Sus palabras tienen lugar tras una videoconferencia "constructiva" con Trump después de un primer encuentro entre los líderes europeos --entre ellos los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen-- y Zelenski. También ha estado presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que espera que la reunión del viernes traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana. "Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", ha dicho Zelenski tras la reunión virtual.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que "la pelota está en el tejado" del presidente ruso de cara a la reunión del viernes.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado, al término de la vídeoconferencia, que el presidente estadounidense les ha confirmado que la OTAN no estará implicada en las garantías de seguridad a Ucrania si hay acuerdo con Rusia, pero sí lo estará Estados Unidos.
"La OTAN no debe formar parte de esas garantías de seguridad", ha matizado, porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán "Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania)".
Además, Macron ha explicado que Trump les ha garantizado que sólo Zelenski negociará eventuales cesiones territoriales de Ucrania a Rusia. "Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", ha dicho Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense.
