Bolivia
EITB entrevista a Evo Morales, oculto y custodiado por sus seguidores en la región del Trópico boliviano

Entrevista a Evo Morales
18:00 - 20:00
Evo Morales. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: EITBk Evo Morales elkarrizketatu du, Boliviako tropikoan bere jarraitzaileek ezkutatuta eta zainduta dagoena

Última actualización

Con una orden de detención en su contra, el expresidente boliviano vive a cinco horas de la ciudad más cercana, protegido por tres perímetros de seguridad. Eneko Zuberogoitia, corresponsal de EITB, ha podido acceder a su fortaleza y entrevistar a Evo Morales. 

Bolivia Internacional

