Bolivia
Gorde
EITBk Evo Morales elkarrizketatu du

Entrevista a Evo Morales
18:00 - 20:00
Evo Morales. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du. 

Bolivia Munduko albisteak

