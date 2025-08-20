EITBk Evo Morales elkarrizketatu du
Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du.
Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean
Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.
Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita
Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.
Putinen eta Zelenskiren arteko goi-bilera gauzatzeko elkarrizketak aurrera doaz
Oraindik zehazteke dagoen leku eta egun batean, hitzorduak gero eta egingarriagoa dirudi. Izan ere, baliteke bi agintariak Genevan edo Budapesten biltzea. Testuinguru horretan, Errusiari zigor gehiago ezartzeko lanean ari da Europa.
Alvaro Uribe presidente ohia berehala aske uzteko agindu du Bogotako Auzitegi Nagusiak
Hala, Kolonbiako presidente ohia aske egongo da bigarren auzialdian epaiaren aurkako apelazioa ebazten den bitartean. 12 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eroskeria leporatuta.
Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat
NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.
Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartzeagatik
Eliseoak Israelgo lehen ministroaren hitzak "okerrak eta zitalak" direla eta "erantzunik gabe geratuko ez" direla esan du.
Pakistanen 700 pertsona baino gehiago hil dira uholdeen ondorioz, eta dozenaka desagertu daude
Montzoiaren denboraldia hasi zenetik, 706 pertsona hil dira Pakistanen izandako euriteen ondorioz, azken datu ofizialen arabera. Shehbaz Sharif lehen ministroak kaltetutako zonaldeak babesteko konpromisoa hartu du, eta bere kabineteko kideek hilabeteko soldata emango dutela iragarri du, sorospen lanak finantzatzeko.
Putin Zelenskirekin biltzeko prest egotea txalotu du Bruselak
Europako Batzordea lanean ari da Ukrainarekin eta AEBrekin hitzordua "lehenbailehen" prestatzeko.