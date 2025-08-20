REINO UNIDO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un rapero del trío irlandés Kneecap es juzgado en Londres acusado de apoyar a Hizbulá

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka jarraitzailek harrera egin diote Kneecap hirukote irlandarreko kide bati Londresko epaitegietan
author image

EITB

Última actualización

Cientos de seguidores del grupo de rap irlandés Kneecap han recibido a uno de sus componentes, Liam Óg Ó Hannaidh, en el Tribunal de Westminster de Londres, al que acude acusado de apoyar a una organización terrorista, por alzar una bandera de Hizbulá en uno de sus conciertos.

Irlanda Palestina Franja de Gaza Israel Derechos humanos Europa Unión Europea Benjamín Netanyahu Delitos Denuncias Internacional Londres

Más noticias sobre internacional

Kiruna Suecia traslado iglesia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca en Kiruna, Suecia, el traslado por carretera de su icónica iglesia

Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado de 5 kilómetros por carretera de su icónica iglesia, de 672 toneladas y 40 metros de ancho, por la expansión de la mina local. La travesía está previsto que finalice el miércoles por la tarde. La operación se hará a una velocidad de 500 metros a la hora y está siendo retransmitido en directo, minuto a minuto, por la web de la televisión pública.

Cargar más