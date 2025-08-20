Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita
Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.
Putinen eta Zelenskiren arteko goi-bilera gauzatzeko elkarrizketak aurrera doaz
Oraindik zehazteke dagoen leku eta egun batean, hitzorduak gero eta egingarriagoa dirudi. Izan ere, baliteke bi agintariak Genevan edo Budapesten biltzea. Testuinguru horretan, Errusiari zigor gehiago ezartzeko lanean ari da Europa.
Alvaro Uribe presidente ohia berehala aske uzteko agindu du Bogotako Auzitegi Nagusiak
Hala, Kolonbiako presidente ohia aske egongo da bigarren auzialdian epaiaren aurkako apelazioa ebazten den bitartean. 12 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eroskeria leporatuta.
Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat
NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.
Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartzeagatik
Eliseoak Israelgo lehen ministroaren hitzak "okerrak eta zitalak" direla eta "erantzunik gabe geratuko ez" direla esan du.
Pakistanen 700 pertsona baino gehiago hil dira uholdeen ondorioz, eta dozenaka desagertu daude
Montzoiaren denboraldia hasi zenetik, 706 pertsona hil dira Pakistanen izandako euriteen ondorioz, azken datu ofizialen arabera. Shehbaz Sharif lehen ministroak kaltetutako zonaldeak babesteko konpromisoa hartu du, eta bere kabineteko kideek hilabeteko soldata emango dutela iragarri du, sorospen lanak finantzatzeko.
Putin Zelenskirekin biltzeko prest egotea txalotu du Bruselak
Europako Batzordea lanean ari da Ukrainarekin eta AEBrekin hitzordua "lehenbailehen" prestatzeko.
Suediako Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez
Suedia iparraldeko Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez, bertako meategia handitu behar dutelako. Eliza 40 metro zabal da (672 tonako pisua), eta gaur hasitako operazioa asteazken arratsaldean amaitzea aurreikusi dute. Eliza daraman trailerra 500 metro orduko abiaduran mugituko da eta lekualdaketa zuzenean jarraitu ahal da Suediako telebista publikoaren webgunean.
Trumpek iragarri du Putin eta Zelenskiren arteko aldebiko bilera "antolatzen" hasi dela
Balizko aldebiko bilera horren ondoren, presidente estatubatuarra ere batuko litzateke elkarrizketetara. Bestalde, Zelenskik 77.000 milioi euroko balioa duten armak erosteko eskaintza egin dio Trumpi, Ukrainarentzako segurtasun bermeak ematearen truke.
Bakea lortzeko Ukrainan "lurralde trukeak" eztabaidatu behar direla dio Trumpek
AEBko presidenteak Putini deituko dio asteleheneko bileraren ostean, eta baikor agertu da Putinek eta Errusiako eta Ukrainako presidenteek hiruko bilera bat egin ahal izateko aukerari dagokionez.