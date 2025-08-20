ERRESUMA BATUA

Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita

18:00 - 20:00
EITB

Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.

Irlanda Palestina Gazako Zerrenda Israel Giza eskubideak Europa Europar Batasuna Benjamin Netanyahu Delituak Salaketak Munduko albisteak

