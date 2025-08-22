Al menos 18 muertos y decenas de heridos en dos atentados en Colombia
El presidente Gustavo Petro ha señalado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, como posible autora de los ataques, y ha afirmado que declarará a ese grupo entre las organizaciones "terroristas".
Conmoción en Colombia tras los dos atentados de este jueves contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que han dejado al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos. El presidente del gobierno, Gustavo Petro, ha puesto en el punto de mira del Gobierno al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques.
El primer ataque ha ocurrido en El Chispero, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos han muerto al ser impactado el helicóptero en el que viajaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Horas después en Cali, un camión cargado con explosivos ha sido detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía.
Las autoridades han confirmado la detención en el lugar de un hombre que al parecer hace parte de las disidencias de las FARC.
Petro ha atribuido el ataque contra el helicóptero policial "al llamado frente 36 del EMC" y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones "terroristas" junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha condenado los dos atentados. "Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali, que deja hasta el momento al menos 5 personas civiles muertas y 42 personas heridas", ha señalado el organismo en X.
