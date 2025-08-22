KOLONBIA
Gutxienez 18 hildako eta dozenaka zauritu Kolonbian izandako bi atentatutan

Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak FARCeko talde disidenteetako bati —Erdialdeko Estatu Nagusia (EMC)— leporatu dio atentatuen erantzukizuna. Halaber, iragarri du talde hori erakunde "terroristen" zerrendan sartuko duela. 

FOTODELDÍA AME2508. CALI (COLOMBIA), 21/08/2025.- Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) inspeccionan un vehículo afectado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Eskola militar baten aurkako atentatua, Calin (Kolonbia). Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kolonbian, gutxienez 18 pertsona hil eta beste dozenaka zauritu dira, ostegun honetan poliziaren helikoptero baten eta eskola militarren baten aurka izandako bi atentatutan. Gustavo Petro presidenteak Erdialdeko Estatu Nagusia (EMC) taldeari —FARCen talde disidente nagusia— leporatu dio atentatuen erantzukizuna. 

Lehen erasoa Antioquia departamenduan gertatu da, herrialdearen ipar-mendebaldean. Erasoan, narkotrafikoaren aurka aritzen direnetako 12 polizia hil dituzte, horiek zihoazen helikoptero baten aurka eginda. 

Ordu batzuk geroago, Calin, lehergailuz betetako kamioi bat leherrarazi dute Kolonbiako Aire Armadako eskola baten inguruan. Eraso horretan, sei pertsona hil eta 65 zauritu dira, guztiak zibilak, Alkatetzak egindako azken balantzearen arabera.

Caliko erasoari lotuta, FARCen disidentea omen den gizon bat atxilotu dutela baieztatu dute agintariek. 

Gustavo Petro presidenteak iragarri du Erdialdeko Estatu Nagusia (EMC) taldea —FARCen talde disidente nagusia— erakunde "terroristen" zerrendan sartuko duela Segunda Marquetalia beste talde disidentearekin batera. 

Kolonbiako Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoak bi atentatuak gaitzetsi ditu X sare sozialean argitaratutako mezu batean.

Kolonbia Atentatuak Latinoamerika Munduko albisteak

