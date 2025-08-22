China
En China cada vez hay más comunidades solo para mujeres

No Men China
18:00 - 20:00
Comunidad para mujeres.
Euskaraz irakurri: Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik

Última actualización

En China están en auge las comunidades de mujeres que deciden vivir juntas, en una ocasión de construir una familia tradicional Reivindican vivir libres para cuidarse.

China Internacional

