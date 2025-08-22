Txina

Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik

No Men China
Comunidad para mujeres.

Txinan goraldian daude elkarrekin bizitzea erabakitzen duten emakumeen komunitateak, familia tradizional bat eraiki beharrean. Beren burua zaintzeko libre bizitzea aldarrikatzen dute emakume horiek.

