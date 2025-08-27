Francia
Hallan otro cadáver en el río Sena, cerca de donde fueron encontrados otros cuatro hace dos semanas

La Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si esta nueva víctima está relacionada con las otras cuatro. Ya hay un sospechoso detenido.
Las autoridades han informado del hallazgo de un nuevo cadáver en el río Sena, a las afueras de París, dos semanas después de que se descubrieran otros cuatro cuerpos sin vida en las inmediaciones. Según han informado, ya ha sido detenido un sospechoso.

El cadáver ha sido recuperado este martes en Charenton le Pont, a unos ocho kilómetros de Choisy le Roi, en donde fueron halladas las otras cuatro víctimas, todas ellas con claros signos de violencia, a diferencia de esta última, ha confirmado este miércoles la Fiscalía del distrito de Créteil.

Sin embargo, la Fiscalía ha explicado que esto se podría deber al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que habría permanecido varios días en el agua, tal y como sucedió con otras tres de esas cuatro víctimas iniciales.

Por el momento, la Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si esta nueva víctima está relacionada con las otras cuatro. Las autoridades detuvieron hace una semana como principal sospechoso a un hombre que vivía en una casa ocupada a orillas del Sena.

