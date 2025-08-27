Frantzia
Beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, duela bi aste beste lau aurkitu zituzten lekutik gertu

Fiskaltzak ikerketa abiatu du biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.

(Foto de ARCHIVO) July 14, 2025, Paris, France, FRANCE: Paris, France le 14 juillet 2025 - Les parisiens et des touristes se sont deplace sur le pont des Arts sur la seine a Paris pour assister au defile aerien du traditionnel defile militaire du 14 juillet - Parisians and tourists traveled to the Pont des Arts sur la Seine in Paris to attend the air parade of the traditional military parade of July 14 - Ici un bateau mouche Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon 14/7/2025
Sena ibaia Parisen. Argazkia. Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Agintariek jakinarazi dutenez, beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, Paris kanpoaldean, inguruan beste lau hilotz aurkitu eta bi astera. Jakinarazi dutenez, dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.

Gorpua astearte honetan berreskuratu zuten Charenton le Ponten, Choisy le Roitik zortzi bat kilometrora. Zehazki, bertan aurkitu zituzten beste lau biktima, indarkeria zantzu argiekin, azken honek ez bezala, Créteil barrutiko Fiskaltzak asteazken honetan baieztatu duenez.

Hala ere, Fiskaltzak azaldu du litekeena dela hori gorpuaren deskonposizio-egoera aurreratuagatik izatea; izan ere, hainbat egun eman zituen uretan.

Oraingoz, Fiskaltzak ikerketa abiatu du bosgarren biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Duela astebete, agintariek Sena ibaiaren ertzeko etxe okupatu batean bizi zen gizon bat atxilotu zuten susmagarri nagusi gisa.

Frantzia Erailketak París Munduko albisteak

