Israel busca un acuerdo integral para liberar rehenes en Gaza mientras Hamás espera respuesta

Israel ha reiterado su deseo de alcanzar un "acuerdo integral" que permita la liberación de los "50 rehenes" retenidos en Gaza, aunque no ha respondido a la última propuesta aceptada por Hamás hace nueve días. El portavoz David Mencer ha destacado la importancia de los esfuerzos de los mediadores y aseguró que estudian cualquier medida que cumpla con los objetivos de la guerra.

Los mediadores, que incluyen a Catar, Egipto y Estados Unidos, indican que el plan contempla una pausa de 60 días en la que Hamás liberaría a diez rehenes vivos y 18 fallecidos a cambio de presos palestinos y otras condiciones. Este martes, una delegación técnica egipcia visitó Israel para explorar el reinicio de las negociaciones indirectas, sin ofrecer más detalles.

Desde octubre de 2023, más de 62.800 personas han muerto en Gaza, incluidos unos 18.000 niños, y alrededor de dos millones han sido desplazados. La ONU alerta que más de medio millón de palestinos padecen hambre debido al bloqueo israelí, mientras viviendas, colegios y hospitales permanecen destruidos en la región.

“Gran reunión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá este miércoles una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar la situación en Gaza

Su enviado especial, Steve Witkoff, mostró optimismo sobre la posibilidad de avanzar hacia una solución, aunque Trump reconoció este martes que no ve un “final concluyente” a corto plazo del conflicto entre Israel y Palestina.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", ha explciado Trump sobre la posibilidad de llegar a acuerdos.