Israel busca un acuerdo integral para liberar rehenes en Gaza mientras Hamás espera respuesta

La última propuesta aceptada por Hamás sigue sin respuesta y Estados Unidos anuncia una “gran reunión” en la Casa Blanca
JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL
Benjamín Netanyahu. Foto de archivo.
Agencias | EITB

Última actualización

Israel ha reiterado su deseo de alcanzar un "acuerdo integral" que permita la liberación de los "50 rehenes" retenidos en Gaza, aunque no ha respondido a la última propuesta aceptada por Hamás hace nueve días. El portavoz David Mencer ha destacado la importancia de los esfuerzos de los mediadores y aseguró que estudian cualquier medida que cumpla con los objetivos de la guerra.

Los mediadores, que incluyen a Catar, Egipto y Estados Unidos, indican que el plan contempla una pausa de 60 días en la que Hamás liberaría a diez rehenes vivos y 18 fallecidos a cambio de presos palestinos y otras condiciones. Este martes, una delegación técnica egipcia visitó Israel para explorar el reinicio de las negociaciones indirectas, sin ofrecer más detalles.

Desde octubre de 2023, más de 62.800 personas han muerto en Gaza, incluidos unos 18.000 niños, y alrededor de dos millones han sido desplazados. La ONU alerta que más de medio millón de palestinos padecen hambre debido al bloqueo israelí, mientras viviendas, colegios y hospitales permanecen destruidos en la región.

“Gran reunión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá este miércoles una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar la situación en Gaza

 Su enviado especial, Steve Witkoff, mostró optimismo sobre la posibilidad de avanzar hacia una solución, aunque Trump reconoció este martes que no ve un “final concluyente” a corto plazo del conflicto entre Israel y Palestina.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", ha explciado Trump sobre la posibilidad de llegar a acuerdos.

Multitudinaria protesta contra Netanyahu en Tel Aviv
Protesta Israel
Multitudinaria protesta contra Netanyahu en Tel Aviv

Miles de personas han salido a las calles para presionar al Gobierno de Israel y exigir la firma de un acuerdo de alto el fuego para Gaza que lleve a la liberación de los rehenes. A lo largo del día, se han celebrado marchas en varias ciudades israelíes y algunas de las más importantes carreteras del país han sido bloqueadas. Se trata de las movilizaciones más multitudinarias registradas hasta el momento.
Tifón en Vietnam
Mueren tres personas y más de diez resultan heridas a causa del paso del tifón Kajiki por Vietnam

Kajiki, calificado como "muy fuerte y peligroso" por las autoridades del país, ha tocado tierra entre las provincias de Nghe An y Ha Tinh con vientos sostenidos de entre 90 y 117 km/h y ráfagas de hasta 150. El mal tiempo ha dejado sin servicio de agua corriente a miles de personas y más de un millón de habitantes están sin electricidad, mientras las escuelas siguen cerradas.

Mikel Ayestaran
Mikel Ayestaran: "No hay mucho optimismo en torno a las negociaciones para liberar a los rehenes"

El Consejo de Seguridad Israel se reunirá esta tarde con dos grandes temas sobre la mesa: la invasión de la ciudad de Gaza y la negociación para liberar a los rehenes. A pesar de que Hamás aceptó la última propuesta realizada por los mediadores, Netanyahu ha cambiado las condiciones y exige la liberación de todos los rehenes en una sola vez y el desarme de Hamás. Las familias saben que están ante la que puede ser su última oportunidad y han convocado para hoy varias protestas.
