Israelek dio bahituak askatzeko "akordio integral" bat nahi duela Hamas erantzunaren zain dagoen bitartean

Hamasek onartutako azken proposamenak erantzunik gabe jarraitzen du eta AEBek "bilera handia" iragarri dute Etxe Zurian.

JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL
Benjamin Netanyahu. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Israelek berretsi du Gazan dauden "50 bahituak" askatzeko "akordio integrala" lortu nahi duela; hala ere, oraindik ez du erantzun Hamasek duela bederatzi egun onartutako azken proposamena. Testuinguru horretan, David Mencer Israelgo bozeramaileak  azpimarratu du bitartekarien ahaleginen garrantzia, eta ziurtatu du gerraren helburuak betetzen dituen edozein neurri aztertzen ari direla.

Negoziazioak 60 eguneko etenaldia aurreikusten du akordioa lortzeko, hori adierazi baitute bitartekariek (Qatar, Egipto eta AEB). Horren arabera, Hamasak bizirik dauden hamar bahitu eta 18 hildako askatuko lituzke preso palestinarren eta beste zenbait baldintzen truke.

Gogoratu beharra dago, 2023ko urritik, 62.800 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, eta bi milioi inguru desplazatu behar izan dira. Hildakoen artean, 18.000 haur dira. Gainera, NBEk ohartarazi du milioi erdi palestinar baino gehiago gose direla Israelen blokeoaren ondorioz, eta etxebizitzak, ikastetxeak eta ospitaleak suntsituta daudela eskualdean.

Donald Trump AEBko presidenteak "bilera handia" iragarri du Etxe Zurian, Gazako egoera aztertzeko.

AEBko beste ordezkari batek, Steve Witkoffek, baikor agertu da konponbide baterantz aurrera egiteko aukerari buruz, nahiz eta Trumpek astearte honetan aitortu duen ez duela ikusten Israelen eta Palestinaren arteko gatazkaren "amaiera erabakigarririk" epe laburrean.

"Ez dago ezer erabakigarririk. Aspalditik ari da gertatzen", azaldu du Trumpek akordioak lortzeko aukerari buruz.

Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.

