Israelek dio bahituak askatzeko "akordio integral" bat nahi duela Hamas erantzunaren zain dagoen bitartean
Hamasek onartutako azken proposamenak erantzunik gabe jarraitzen du eta AEBek "bilera handia" iragarri dute Etxe Zurian.
Israelek berretsi du Gazan dauden "50 bahituak" askatzeko "akordio integrala" lortu nahi duela; hala ere, oraindik ez du erantzun Hamasek duela bederatzi egun onartutako azken proposamena. Testuinguru horretan, David Mencer Israelgo bozeramaileak azpimarratu du bitartekarien ahaleginen garrantzia, eta ziurtatu du gerraren helburuak betetzen dituen edozein neurri aztertzen ari direla.
Negoziazioak 60 eguneko etenaldia aurreikusten du akordioa lortzeko, hori adierazi baitute bitartekariek (Qatar, Egipto eta AEB). Horren arabera, Hamasak bizirik dauden hamar bahitu eta 18 hildako askatuko lituzke preso palestinarren eta beste zenbait baldintzen truke.
Gogoratu beharra dago, 2023ko urritik, 62.800 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, eta bi milioi inguru desplazatu behar izan dira. Hildakoen artean, 18.000 haur dira. Gainera, NBEk ohartarazi du milioi erdi palestinar baino gehiago gose direla Israelen blokeoaren ondorioz, eta etxebizitzak, ikastetxeak eta ospitaleak suntsituta daudela eskualdean.
"Bilera handia"
Donald Trump AEBko presidenteak "bilera handia" iragarri du Etxe Zurian, Gazako egoera aztertzeko.
AEBko beste ordezkari batek, Steve Witkoffek, baikor agertu da konponbide baterantz aurrera egiteko aukerari buruz, nahiz eta Trumpek astearte honetan aitortu duen ez duela ikusten Israelen eta Palestinaren arteko gatazkaren "amaiera erabakigarririk" epe laburrean.
"Ez dago ezer erabakigarririk. Aspalditik ari da gertatzen", azaldu du Trumpek akordioak lortzeko aukerari buruz.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Mikel Ayestaran: "Ez dago inolako aldaketarik Benjamin Netanhayuren Gobernuaren estrategian"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren bileraren ondoren, ez dirudi Netanyahuren Gobernuak Gazako okupazioa gelditzeko asmorik duenik. Erabaki horrek haserre handia sortu du bahituen familien artean. Gaur ehunka mila pertsona atera dira Israelgo kaleetara manifestazio jendetsuetan, baina ez masiboetan.
Astelehenean bonbardatu zuen ospitalean “Hamasen kamera bat” zegoela argudiatu du Israelek, ebidentziarik aurkeztu gabe
Israelgo Armadak "hasierako ikerketa" bat aurkeztu du astelehenean gertatutakoaren inguruan, baina ez du ebidentziarik eskaini bere defentsa frogatzeko. Erasoetan, 20 pertsona hil zituzten, tartean bost kazetari.
Netanyahuren aurkako protesta jendetsua Tel Aviven
Milaka pertsona kalera atera dira Israelgo Gobernuari presioa egiteko eta bahituak askatzea ekarriko duen Gazarako su-eten akordioa sinatzea eskatzeko. Egunean zehar, Israelgo hainbat hiritan martxak egin dituzte eta herrialdeko errepide garrantzitsuenetako batzuk blokeatu dituzte. Orain arte izandako mobilizaziorik jendetsuenak izan dira gaurkoak.
Hiru hildako eta 10 zauritu inguru utzi ditu Kajiki tifoiak Vietnamen
Kajiki tifoia "oso indartsu eta arriskutsutzat" jo dute Vietnamgo agintariek. Nghe An eta Ha Tinh probintzien artean jo du lurra, 90 eta 117 km/h arteko haizeekin eta 150 km/h-ko ufadekin.
Hondar-ekaitz ikusgarri batek Arizonako Phoenix hiria estali du
Ekaitzarekin batera, tximista ugari eta 110 km/h-tik gorako haize-boladak izan dira. AEBtako aireportu garrantzitsuenetakoa den Sky Harbor Nazioarteko Aireportuan hainbat hegaldi bertan behera utzi behar izan dituzte.
Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.
Sozialistek ez dute Bayrouren konfiantza mozioa babestuko, eta Frantziako Gobernuaren etorkizuna kolokan jarri dute
Aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jarriz gero, Exekutiboak dimisioa aurkeztu beharko du.
Helikoptero bat urmael batean erori da Frantzian, sute bat itzaltzeko ura hartzen ari zenean
Istripua Rosporden herrian gertatu da, Frantziako Finistere departamentuan, sute bat itzaltzeko lanetan ari zen helikoptero bat ura kargatzera joan denean. Maniobra egiten ari zela biraka hasi da eta azkenean uretara erori da. Zorionez, bi bidaiariak onik atera dira.
Gazan kazetarien hilketengatik justizia eskatu du NBEk
Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, bertako Gobernuaren arabera.