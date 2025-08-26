Israel
Netanyahuren aurkako protesta jendetsua Tel Aviven

Tel Aviv. Argazkia: Reuters.

Milaka pertsona kalera atera dira Israelgo Gobernuari presioa egiteko eta bahituak askatzea ekarriko duen Gazarako su-eten akordioa sinatzea eskatzeko. Egunean zehar, Israelgo hainbat hiritan martxak egin dituzte eta herrialdeko errepide garrantzitsuenetako batzuk blokeatu dituzte. Orain arte izandako mobilizaziorik jendetsuenak izan dira gaurkoak.

Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"

Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.

